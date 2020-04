Micsoda? A szakember júliusra várja a járvány tetőzését Magyarországon

Orbán Viktor március 4-én jelentette be, hogy Magyarországon is megjelent a koronavírus. Azóta már több mint 1900 embernél mutatták ki a fertőzést, 172-en el is hunytak közülük. A tömeges megbetegedések szakasza, a járvány tetőzése azonban még előttün van.

A kérdés az, hogy a koronavírus-járvány magyarországi csúcspontján mennyien lesznek egyszerre betegek - ezt mondta Nepusz Tamás bioinformatikus-kutató az RTL Klub Híradójának. Ő a jelenlegi helyzet alapján július közepére teszi a tetőzést, amikor is szerinte 814 ezer fertőzött lehet. Korábban Gulyás Gergely miniszter is nyári tetőzést valószínűsített.

