Koronavírus-járvány: így úszta meg a válságot a mangalicák magyar királynője

A mangalica amellett, hogy Magyarországon őshonos, világhírű sertésfajtának számít. Kiváló minőségű húsa miatt közkedvelt alapanyag a magyar konyhákban, de szép lassan befészkelte magát a street food ételek világába is. Hazánkban a mangalicatenyésztés szinte összeforrt Fekete Zsóka nevével. Nem csoda, hiszen a hajdúböszörményi fiatal tenyésztő évről-évre egyre nagyobb sikereket ér el a mangalica tenyésztés terén, de az általuk készített termékek is elérték a prémium kategóriát. A HelloVidék arról kérdezte Zsókát, hogyan zajlik egy nap a farmon, mit érzékeltek a koronavírus-járványból és milyen terveik vannak a jövőre nézve.

Élelmiszerre mindig szükség van, mindig esznek az emberek, és sokan igenis keresik a jó minőségű élelmiszereket. Sőt, ebben az időszakban különösképpen odafigyelnek az emberek mit esznek. Nálunk minősített, édesapám által megtermelt bio takarmányt kapnak az állatok, ezt a minőséget megkapjuk a húsban is. Így mi pozitív visszajelzéseket kapunk a járvány alatt is. Fontos megjegyezni, a forgalmunk visszaesett, de nem álltunk le, az állandó vevőinkkel tudjuk tartani a kapcsolatot. Az ellátási láncot is folyamatossá tudtam tenni

- mondta el a lapnak Fekete Zsóka, Magyarország egyik legsiekresebb mangalicatenyésztője, aki hozzátette a járvány váratlan, új dolgokat eredményezett az életükben.

El kell gondolkoznunk az értékesítés területén. Jövőben szeretném könnyíteni munkámat, viszont a minőség magas szintje továbbra fontos szempont

- teszi hozzá a tenyésztő, aki a kialakult helyzetben is igyekszik a legjobban helytállni. Mint mondja, a farm létrehozása óta számos elismerést sikerült elnyerniük. Ez pozitív visszacsatolás számukra. Ha ennél többet is meg szeretnél tudni a magyar mangalicatenyésztéről, akkor olvasd el a HelloVidék teljes cikkét!

Címlapkép: Getty Images