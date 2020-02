Itt a koronavírus újabb áldozata: már három ember halt meg Kínán kívül

Japánban bejelentették csütörtökön, hogy meghalt egy koronavírussal fertőzött idős asszony, így már háromra emelkedett a Kínán kívüli halálesetek száma.

A hatóságok közlése szerint csak a halál beállta után fedezték fel, hogy a beteg elkapta a koronavírust, és feltehetően Japánban fertőződött meg, mert a közelmúltban nem járt külföldön. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legújabb jelentése szerint világszerte már több mint 60 ezer fertőzöttet tartanak számon. A tüdőgyulladást okozó vírus fertőzöttjeinek túlnyomó többsége - 59 800 ember - Kínában betegedett meg, közölük 1367-en haltak meg a WHO tájékoztatása szerint. Kínán kívül Hongkongban, a Fülöp-szigeteken és Japánban követelt egy-egy halálos áldozatot a kór.

Hszi Csin-ping kínai államfő csütörtökön leszögezte, hogy Kína minden bizonnyal képes lesz a minimálisra szorítani az új koronavírus okozta járvány hatását, és tartani fogja az idei évre kitűzött gazdaságfejlesztési célkitűzéseket.

Az új koronavírus közép-kínai gócpontjához közel fekvő Huangkang városban bejelentették, hogy péntektől szigorítanak a járvány terjedését akadályozó intézkedéseken: lakónegyedeket fognak elzárni a külvilágtól, és csak a feltétlenül szükségesre korlátozzák a közlekedést az utakon. Az élelmiszereket és egyéb szükséges cikkeket speciális, arra kijelölt állami alkalmazottak fogják eljuttatni a város lakóinak - közölte a városvezetés.

Kikötött csütörtökön Kambodzsában a Westerdam nevű óceánjáró, amelyet korábban több ázsiai kikötőben is elutasítottak attól tartva, hogy az utasok esetleg az új koronavírus hordozói lehetnek. Bár a tulajdonos, a Holland America Line közlése szerint senki nem lett beteg az 1455 utas és a 802 fős személyzet tagjai közül, Thaiföld, Japán, Tajvan és a Fülöp-szigetek előzőleg nem engedte kikötni a hajót, amely végül a kambodzsai Szihanukvillbe futott be. Hun Sen kambodzsai miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte: elutazik Szihanukvillbe, hogy személyesen találkozzon a Westerdam hajóról leszálló utasokkal. A kormányfő már korábban is azt hangoztatta, hogy az igazi betegséget nem a vírus, hanem a félelem okozza. Kambodzsa - több más ázsiai országgal ellentétben - nem állította le a Kínából érkező közvetlen légi járatokat.

Címlapkép: Getty Images