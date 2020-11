Geszti Péter is elkapta a koronavírust: állapotáról, munkájáról is vallott

Egy "De hová tűnt két hete Geszti Péter?" fotóval harangozta be azt a videót közösségi oldalán a dalszövegíró, énekes, amelyben arról számolt be: elkapta a koronavírust, de már jól van, és enyhe tünetekkel megúszta a betegséget. Arról is beszélt, most éppen min dolgozik.



Jó hosszú ideig, majdnem 3 hétig nem posztoltam semmit, ennek az oka nyilván nagyon egyszerű volt: Covid-távon le kellett győznöm nekem is ezt a vírust, és jelentem, jól vagyok, negatív teszteken is túl vagyok. A helyzet az, hogy én kevéssel megúsztam, mert csak egy kis köhögésem volt, és egy pici hőemelkedésem

- mondta Geszti a videóban, és arról is beszámolt, min dolgoznak éppen Dés Lászlóval: egy karácsonyi dalon.

