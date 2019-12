Fontos változás az egészségügyben: ide kell fordulni, ha baj van

A megszokott orvosi ügyeletek karácsonykor is működnek, az ügyeletes kórházi ellátásokról pedig például a mentok.hu oldalon lehet tájékozódni, ha valaki súlyosabban megbetegszik - mondta el az InfoRádiónak Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Az átlagos létszámmal készül a karácsonyi ünnepekre az Országos Mentőszolgálat, különböző váltásokban nagyjából 1500 mentős lesz szolgálatban - mondta az InfoRádiónak Győrffy Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Megerősített szolgálattal, plusz kocsikkal és külön mentési tervvel inkább a szilveszterre készülnek, elsősorban a fővárosban, mivel ekkor elképesztően megnő a mentők esetszáma: pár óra alatt kapnak annyi riasztást, mint máskor 12 óra alatt.

A megbetegedések az ünnepek alatt sem kerülik az embereket, nyilván ismeretek kérdése, hogy felismerjék, mely problémák kezelhetőek házilag, és mely esetek igényelnek azonnali kórházi ellátást

- mondta Győrffy Pál. Szükség esetén orvosi ügyeleteket is lehet hívni, a szóvivő szerint a megszokott ügyeletek az ünnepek alatt is ugyanúgy működnek majd, mint egy átlagos hétköznapon. Ha ennél súlyosabb a baj, és kórházi kezelést igényel, akkor az ügyeleti rend szerinti kórházakban karácsonykor és szilveszterkor is várják a segítségre szoruló betegeket. A sürgősségi osztályok is működnek.

Annak eldöntéséhez, hogy melyik intézmény mikor illetékes, a szóvivő a fővárosi beutalási rend tanulmányozását ajánlotta a budapesti és az agglomerációban élő betegek figyelmébe. Erről az OMSZ honlapján lehet részletesebben tájékozódni. Emellett van egy telefonszám, a 06 1 311 6000 ez az úgynevezett Központi Ágynyilvántartó száma, ott telefonon is szívesen adnak felvilágosítást a betegeknek - tette hozzá a szóvivő.