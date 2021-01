Figyelmeztet a Heim Pál igazgatója: súlyos szövődményei lehetnek gyermekeknél a fertőzésnek

Október óta mintegy negyven gyermeket ápoltak a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben a koronavírus-fertőzés után kialakuló sokszervi gyulladással. A gyermekek fele intenzív osztályra is került a kóros immunreakció miatt.

Az akut betegség lezajlása után általában két-négy héttel jelentkezik az elhúzódó lázas állapot. Ez a kezelésre szoruló gyerekek szinte mindegyikénél előfordulm, emellett gyengeség, fáradékonyság, bőrkiütés, hasmenés, hasi fájdalom, hányás, szem bepirosodás, nyirokcsomóduzzanatok és más panaszok is jelentkezhetnek - mondta az Inforádióban a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója a koronavírus-fertőzés után kialakuló sokszervi gyulladásról.



Fekete Ferenc szólt arról is, hogy a szakirodalom szerint a betegek 1-2 százalékának lehetnek ilyen tünetei, de erről pontos adat még nem áll rendelkezésre. A leggyakrabban 8-10 éveseket érint, de 3 és 17 éves beteget is ápoltak már az intézményben. Azt tanácsolta, ha a szülő ilyen tüneteket észlel, akkor mielőbb a házi gyerekorvosnál kell jelentkezni, ha pedig olyan súlyos az állapot, akkor mentőt kell hívni, kórházi ellátást kell kérni a gyermeknek.

Volt olyan eset, hogy a betegfelvétel után hirtelen romlott a gyerek állapota. Egy ilyen változás megjósolhatatlan, és a szülő nemigen tudja megítélni, ezért vigyázni kell. Ha tehát az akut betegség után 2-4 héttel lázas, rossz általános állapotú betegség kezd kialakulni, akkor a háziorvost kell értesíteni azonnal

- fejtette ki. Fekete Ferenc hangsúlyozta, a náluk kezelt betegek 50-60 százaléka intenzívre is került, vagyis súlyosan zajló betegségről van szó. Elsősorban szív- és érrendszeri tünetek lépnek fel, például vérnyomásesés, szívelégtelenség, esetleg ritmuszavarok, továbbá gyomor-bélrendszeri és idegrendszeri tünetek is kialakulhatnak.

