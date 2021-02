Ezt tette a koronavírus a fogászati ellátással: több mint 200 településen kritikus a helyzet

Nem érintette különösebben a koronavírus-járvány a fogorvosi praxisokat: csaknem ugyanannyi az üres, betöltetlen körzet, mint másfél éve. Azonban mivel a járványhelyzet úgy kívánja, csak a sürgős beavatkozások elvégzésére van mód, ezért a pácienseknek várniuk kell, a körfinanszírozott körzeteknek pedig kevés a bevétele. Az átalány finanszírozás éppen arra elég, hogy a felszínen maradjanak, a magánfogászatoknak pedig még ennyi fix bevétele sincs. Mutatjuk, az ország mely részein okozza a legnagyobb gondokat a fogorvoshiány, hogyan érintette az ellátásokat a pandémia.

Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont adatait szerint jelenleg betöltetlen 287 fogorvosi praxis, melyek közül 246-ban már több mint fél éve áll fent ez a helyzet. Csak tavaly április óta 56 körzet üresedett meg, és azóta is betöltetlen, és 13 körzet meg is szűnt amióta a járvány tart. Ami a tartósan - vagyis hat hónapnál régebb óta - betöltetlen körzetek számát illeti, nemigen javult vagy romlott a helyzet 1,5 év alatt, 2019 júliusához viszonyítva. Akkor 243 volt, most 246 tartósan betöltetlen körzet van. Némi átrendeződés történt abban, az ország mely részén van nagyobb hiány fogorvosból, de kirívó különbség itt sem adódott.

A praxisok szolgálati típus szerint lehetnek felnőtt, gyerek, vagy vegyes ellátást igénylő körzetek. A tartósan betöltetlen fogorvosi körzetek közül 28-ban keresnek csak gyerekek, 20-ban csak felnőttek, és 198-ban gyerekeket és felnőtteket egyaránt ellátó szakembert. Az üres felnőtt körzetekből 16, a gyermekeket ellátó praxisokból 25 lenne a fővárosban. A lista szerint van olyan körzet, amely már 1999 októbere óta betöltetlen Nógrádban, és azon kívül még 13 olyan praxis van, ahol 15 éve nincs állandó fogorvos. Ezekkel együtt 46 olyan körzet van az országban, ahol több mint 10 éve nincs fogorvos, aki betöltené a praxist. Azt is tartalmazza a hivatalos lista, hogy egyes körzetek időközben megszűntek, amely szerint "az adatok tájékoztató jellegűek, a havi finanszírozási szerződésadatok alapján kerültek feltüntetésre". A megszűnt körzetek között vannak régebb óta üresen állók is, de a 16 ilyen praxisból 13-at a járvány alatt szüntettek meg 2020 vagy 2021 folyamán.

Az sem elhanyagolható szempont, hogy az adott körzethezt hány beteg tartozik. Akadnak kisebb praxisok, ahová csak nagyjából 1000 páciens tartozik, de olyanokat is találunk, ahol több mint 8 ezer az ellátandó lakosok száma. Átlagosan 2900 lakos tartozik 1-1 betöltetlen körzethez. Viszont az sem mindegy, hogy az ország mely részén, mennyi lakost érint a probléma. Ha csak a betöltetlen körzethez tartozók számát nézzük, akkor az adatok alapján Budapesten, Bács-megyében, és Pest megyében vannak a legtöbben hátrányban ezáltal. Viszont lakosságarányosan nézve az derül ki, hogy Nógrádban a lakosok 43,5 százaléka olyan fogorvosi körzethez tartozhat, amely jelenleg betöltetlen.

Látható, hogy lakosságarányosan már korántsem Budapesten vagy Pest megyében érintettek a legtöbben, hanem Nógrádban, Zalában, Bács-Kiskunban. Ez azért is fontos szempont, mert a magyar lakosság fogazatának állapota nem túl jó, ahogy arról korábban Gerle János, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Fogorvosi Tagozatának elnöke beszélt a Pénzcentrumnak, aki szerint ennek "vannak anyagi okai is, a jobb anyagi és szociális körülmények között élők fogászati állapota jobb, mint például a nehezebb anyagi helyzetben élőké. Egy társadalomban, ha viszonylag nagy a létminimum alatt vagy az akörül élők száma, az összefügg azzal, hogy a lakosság milyen gyakran keresi fel a fogorvost".

Magyarországon kétségtelenül vannak olyan megyék, régiók, amelyek sok szempontból elmaradottabbak, ez megnyilvánul az egészségügyi, higiénés kultúrában is

- mondta el, és azt is kiemelte, hogy a távolság is számít, amelyet meg kell tennie a lakosoknak, hogy eljussanak fogorvoshoz - főként a járvány alatt, amikor csak sürgősségi ellátás biztosított. "A nagyobb városokban és a megyeszékhelyeken, mint például Miskolcon, Nyíregyházán vagy Győrben például nagyon jól megszervezték a betegellátást a fogorvosok. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a várostól távolabb élők számára gondot jelenthet az is, ha 40-50 kilométert most kell utazniuk, ha fogorvoshoz szeretnének menni" - mondta az áprilisi helyzet kapcsán.

A praxisokon az sem segít, hogy a sürgősségi ellátás miatt nehézkessé válik a fenntartásuk, mert a körzeti fogorvosnál 18 éves kor alatt és 62 éves kor felett minden kezelés - mint a tömés, a gyökértömés, a fogkő-eltávolítás - orvosi díja térítésmentes, a 18-62 év közötti pácienseknek pedig csak a fogpótlásért kell fizetniük. A jelenlegi helyzetben a fogpótlás szünetel így ez a bevétel a közfinanszírozott ellátásban dolgozó fogorvosoknak kiesik. Így a körzetek az átalányfinanszírozásra vannak utalva, ami a szakember szerint "nagyjából arra elég, hogy a fogorvos ki tudja fizetni az asszisztenst és a rendelő költségeit, nagyjából a víz felszínén maradáshoz elégséges az összeg". Viszont legalább van fix bevétel, amit a fogorvosi magánpraxisok nem mondhatnak el - azok most még nehezebb helyzetben lehetnek.

Sokan kénytelenek magánellátást igénybe venni

Egy felmérés szerint a magyarok körülbelül 40 százaléka szokott legalább évente igénybe venni valamilyen magán-egészségügyi ellátást. Magánúton leggyakrabban fogorvoshoz jár a lakosság, de gyakori a nőgyógyászati, bőrgyógyászati és szemészorvosi látogatás is. Magánorvoshoz jellemzően a magasabb jövedelműek és a felsőfokú végzettségűek járnak, ezen utóbbi csoport nagyjából negyede legalább félévente megy. Szakterülettől függetlenül a többség az elmúlt évben összesen legfeljebb 20 ezer forintot fizetett ki magánrendeléseken. A pénztárcának jobban fájó költések miatt azonban

a fogorvosi kezelések éves összege tavaly átlagosan 76 ezer forint volt,

míg a nőgyógyászati, bőrgyógyászati és szemészorvosi szakrendelésekre átlagosan 30-40 ezer forintot költöttek.

