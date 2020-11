Egymilliós bírság, egyéves boltbezárás: így változnak holnaptól a maszk-szabályok

Hétfőtől szigorodnak a maszkviselési szabályok Magyarországon. Immár a vendéglátó üzletekben, szórakozóhelyeken is kötelező lesz a maszkviselés. Ha a tulajdonos nem tartatja be a szabályokat, a milliós büntetés mellett akár egy évre is bezárhatják a boltját.

Holnaptól tovább szigorodnak a maszkviselési szabályok Magyarországon: az intézkedést operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentették be. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletből kiderültek a részletszabályok is: november 2-tól, hétfőtől a zenés, táncos rendezvény helyszínén, vendéglátóhelyeken az ott dolgozók mellett immár a vendégeknek is kötelező lesz orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A maszkot a vendégek csak a megvásárolt étel és ital elfogyasztása idején nem kell magukon tartaniuk. Aki maszkot a vendéglátóhely üzemeltetőjének, illetve annak alkalmazottjának felszólítására sem viseli, azt az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a vendéglátó üzletet elhagyja.

A büntetési tételeket megemelték: az új jogszabály szerint, amennyiben a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján a maszkhasználati kötelezettség megszegéséről szerez tudomást,

figyelmeztetést alkalmazhat,

100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, vagy

az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A kereskedelmi hatóság egyszerre alkalmazhatja a pénzbüntetés kiszabását és a hely bezáratását is.

Nincs változás abban, hogy a maszkot viselni kell a közösségi közlekedésben, mozikban, múzeumokban, színházakban, könyvtárakban, egészségügyi és szociális intézményekben, ügyfélszolgálatokon, sport- és szabadtéri rendezvényeken.

