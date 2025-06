Ezzel rengeteg magyar nem számolt külföldi utazása előtt: nagyon ráfázhat aki félvállról veszi

Az iskolai vakáció kezdetét követően ismét százezrek kelnek útra, hogy szabadságukat, vagy annak egy részét külföldön töltsék. Noha az utazási célpontok hazai listáján elsősorban nem közel-keleti célpontok szerepelnek, a térségben – a tegnap bejelentett tűzszünet ellenére – jelenleg is fennálló éles konfliktus sokak tervezett utazását alapvetően befolyásolhatja. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) rövid összefoglalójában a térségbe tervezett utazások utasbiztosítási aspektusait elemzi.

Az utazások megkezdése előtt mindig célszerű megbizonyosodni arról, hogy az úticélként szereplő régió szerepel a Konzuli Szolgálat honlapján listázott utazásra nem javasolt országok és térségek között (piros kód). Jelenleg ezen a listán 34 teljes ország és további 18 ország veszélyesnek nyilvánított régiói szerepelnek. Ezekre a helyekre egyetlen hazai biztosító sem vállal utasbiztosítási fedezetet. (Ilyen térség egyébként a szomszédos Ukrajna is, vagyis a kizárások miatt egy esetleges kárpátaljai látogatás kockázatait sem tudjuk biztosítással lefedezni.)

A közel-keleti konfliktusban közvetlenül érintett országok közül Irán már tavaly óta szerepel az utazásra nem javasolt országok között, az elmúlt napokban a jelentős amerikai katonai bázisokkal rendelkező Bahrein és Katar is, majd kedd reggel óta Izrael is felkerült erre a listára.

„Mivel Izraelt is átsorolták a nem javasolt országok listájára, újabb biztosítás egyelőre az ottani utakra sem lesz köthető. A már megkötött, de jövőbeli utazásokra szóló utasbiztosítások kapcsán a biztosítók feltételei általában kizárják a szolgáltatást, ezért célszerű ezek törlését mielőbb igényelni az adott biztosítónál, amely a díj teljes összegét visszatéríti. Amennyiben az utas már a helyszínen tartózkodik, törekednie kell a terület mielőbbi biztonságos elhagyására, és ilyenkor az ott tartózkodás időszakára a biztosítóknak az észszerűség határain belül továbbra is fennmarad a helytállási kötelezettsége” – hangsúlyozza Baksa Melinda, a FBAMSZ elnökségi tagja.

Irán vasárnap kilátásba helyezte az Arab-öböl kijáratát képező Hormuzi-szoros lezárását, ami további országok biztonsági kockázatait is megnövelheti. Ilyen ország a szoros közvetlen közelében fekvő Egyesült Arab Emirátusok is, melynek két fő repülőterére, Dubajba és Abu-Dzabiba tartó járatait hétfőtől számos légitársaság, többek között a Budapestről közvetlen járatokat működtető Wizzair is törölte.

Az Emirátusok területe jelenleg továbbra is a fokozott óvatossággal látogatható országok kategóriájában szerepel, és egyes légitársaságokon keresztül jelenleg is megközelíthető a magyar utazók számára is. Ők az enyhébb besorolás miatt továbbra is köthetnek utasbiztosítást is, amelynek nyomán az utazások során felmerülő „szokványos” káresemények

(rosszullét, baleset, poggyászkár) ellátását a biztosítók megszervezik. Ugyanakkor tudni kell, hogy háborús vagy terrorista cselekményekből fakadó károk megtérítése alól a biztosító minden esetben mentesül.

Utasbiztosítások lemondása

A konfliktus fennmaradása esetén jelentősen megugorhat a közel-keleti térséget érintő lemondott utazások száma. A már megkötött utasbiztosítások törlésére általában egészen az utazás előtti nap éjfélig lehetőség van, ilyen esetekben a biztosító teljes mértékben visszatéríti a korábban befizetett biztosítási díjat. Még a szerződés törlése előtt célszerű megvizsgálni, hogy a biztosítás tartalmaz-e útlemondás biztosítási fedezetet, amely enyhítheti a keletkező, vissza nem térülő befizetések mértékét. Tudni kell ugyanakkor, hogy az ilyen sztornóbiztosítások elsősorban nem időközben felmerülő háborús helyzetek, hanem váratlan személyes problémák felmerülése miatt meghiúsuló utazások esetében nyújtanak fedezetet.

A legfontosabb szempont az orvosi ellátások optimális térítési limitje

Akár konfliktusos zónába, akár biztonságos területre irányul a tervezett utazás, a kapcsolódó utasbiztosítások messze legfontosabb szempontja a betegséghez vagy balesethez kapcsolódó orvosi ellátások költségszintje, amely az egyes országokban jelentősen eltérő.

Minden eshetőségre felkészülve:

az EU országaiba legalább 50 millió forintos,

a világ távolabbi országaiba 100 millió forintos térítési limitekkel célszerű számolni.

Ausztrália, Kanada, illetve az USA esetében a kiemelkedő költségek miatt a kalkuláció során érdemes ennél is magasabb, legalább 200 millió forintos limitet beállítani, de az utóbbi ország esetében ideális megoldást a limit nélküli termékek jelentenek.

A bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítások kapcsán is elsősorban az orvosi ellátás térítési feltételeit érdemes megvizsgálni, és szükség esetén kiegészítő utasbiztosítással erősíteni a biztosítási védelmet. Szintén a bankkártya-biztosítások esetében fontos előre kideríteni, hogy az adott szolgáltatás nincs-e olyan egyedi feltételekhez kötve, mint az utazási szándék előre történő jelzése az érintett biztosító felé, illetve annak előírása, hogy a kártyát előzetesen már használatba vegyék az adott országban.