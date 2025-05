Öröm az ürömben: egyre több a tudatos lakástulaj, saját kárukon tanulnak a magyarok

Az idei lakásbiztosítási kampány adatai alapján egyértelműen azt mutatják, hogy a magyar ügyfelek tudatosabban és hosszabb távra tervezve biztosítják otthonaikat. Az OVB adatai alapján a 2025-ös kampányban az ügyfelek 76%-a tartamkedvezménnyel választott, a legtöbben (81%) pedig saját értékmeghatározással kötötték meg szerződésüket, miközben a csoportos beszedés vált a legnépszerűbb fizetési móddá.

Egyre tudatosabbak az ügyfelek a lakásbiztosítások esetében is. Az ingatlanok biztosítási összegeinek megadásakor az ügyfelek 57%-a saját négyzetméter-adatokkal dolgozott, míg 24%-uk saját biztosítási összeget adott meg a rendszer által ajánlott értékek helyett. Az ingóságbiztosítások terén is az egyéni értékelés volt a jellemző: a szerződések 58%-ánál nem az ajánlott összeget választották. A díjfizetési módok közül a csoportos beszedés vált a legnépszerűbbé, a szerződések 62%-ánál ezt választották az ügyfelek. Az átutalás aránya 31% volt, míg a csekkes és bankkártyás fizetés aránya együttesen sem érte el a 10%-ot. A hosszú távú elköteleződés is növekvő tendenciát mutat: a szerződők 76%-a igénybe vette a tartamkedvezményt.

„Az idei lakásbiztosítási kampány során világosan látszott, hogy az ügyfelek egyre tudatosabban döntenek biztosításaikról. A legtöbben már nem csak az ár alapján választanak, hanem figyelembe veszik a saját ingatlanjuk értékét, az ingóságaik védelmét, valamint azt is, hogy a díjfizetés kényelmes és kiszámítható legyen. A csoportos beszedés, a tartamkedvezmény és a szabadon megadott biztosítási összegek népszerűsége mind azt mutatja, hogy az emberek nem csak védeni szeretnék otthonukat, hanem hosszú távú megoldásokat keresnek a lakásbiztosításban is.” – mondta el Papp Ádám, az OVB Vermögesberatung Kft. ügyvezetője. A lakásbiztosítási kampány adatai szerint a magyar ügyfelek ma már nemcsak gyors megoldásokat keresnek, hanem tudatos, hosszú távú biztonságot szeretnének otthonaik számára.