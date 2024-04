Lejárt a határidő, rengeteg magyar család maradt hoppon: ezt teheti, aki nem lépett időben

A héten véget ért a lakásbiztosítási kampány, amelynek során egy hónap leforgása alatt legalább minden tizedik háztartás élt az extra váltással. A Grantis szakértői elmondták, hogy milyen lehetőségei vannak azoknak, akik eddig még nem tették meg, de szeretnék aktualizálni a biztosításukat.

Április 2-án lezárult az első nagy lakásbiztosítási kampány. Az egy hónapon át tartó időszak alatt bárki – térítésmentesen és indoklás nélkül – újraköthette a szerződését, függetlenül a biztosítási évfordulótól, és még a biztosítók ajándékai közül is válogathatott. Azoknak, akik lemaradtak a határidőről is van még lehetőségük a váltásra. A Grantis szakértői vázoltak néhány opciót.

A lakásbiztosításokat a biztosítási évforduló alkalmával lehet felmondani, illetve meghosszabbítani. Az évfordulót a kockázatviselés kezdetétől számolják, ami a legtöbb esetben a szerződést követő nap (de egyes biztosítóknál a hó első vagy utolsó napja is lehet ettől függetlenül az évforduló). Tehát ha a lakástulajdonosnak eddig még nem járt le az újabb egy év és a kampány során sem élt a lehetőséggel, akkor idén még biztosan tud váltani.

Arra azonban érdemes figyelni, hogy a biztosítót legalább 30 nappal korábban értesíteni kell a váltási szándékról.

A biztosítási szerződés létrejöttéről szóló tájékoztató kézhezvételétől számított 14 napon belül pedig még indoklás nélkül is felmondható és köthető új.

A határozott idejű szerződések esetében többen a tartamkedvezmény miatt nem tudtak most váltani, mert kötötte őket például a 3 éves hűségidő, és így nem érte meg felbontani, mert sokkal több összeget kellett volna visszafizetni, mint amennyit nyerhettek volna rajta. A lakástulajdonosnak ilyenkor érdemes még várnia a váltással, illetve időközben konzultálni egy szakértővel, hogy járna jobban.

A lakásbiztosítás közös megegyezéssel is megszüntethető, ehhez viszont a biztosítónak is hozzá kell járulnia. Nagyobb eséllyel járul hozzá a biztosító a megszüntetéshez, ha az új szerződést is náluk köti meg az ügyfél.

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításoknál nem kell kivárni az egy évet, akár negyedév elteltével is leváltható. Az új szerződések esetében a protokoll, hogy a kockázatviselés kezdetét követő 4. negyedévtől 3 havonta mondható fel.

Ha az ingatlan értéke növekedett, például felújítás történt vagy új vagyontárgyak kerültek az otthonunkba, akkor egész évben kezdeményezhető a biztosítónál a szerződés aktualizálása.

Amennyiben valakinek még nincs lakásbiztosítása, akkor bármikor belevághat. Érdemes megbízni egy független szakértőt, amelyik segít eligazodni a lehetőségek között és kalkulációt készít. A Grantis lakásbiztosítási tanácsadói folyamatosan tájékoztatják ügyfeleiket, ha kedvezőbb feltételeket találnak.