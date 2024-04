Videón a tömegbaleset az M7-esen: hihetetlen, amit az Audi sofőrje tett a súlyos karambol előtt

Videó is készült arról, ahogy egy Audi nagy sebességgel belecsapódik az M7-esen megálló kocsisorba. A gyanú szerint a luxusautó sofőrje kikapcsolhatta a vészfék-asszisztenst, ezért történhetett a baleset - arról nincs hír, hogy a vezető rosszul lett-e.

Hétfő késő délután nyolc személygépjármű ütközött össze az M7-es autópálya 141-es kilométerénél, Balatonboglár térségében. A rendőrség ezért tegnap lezárta a pálya ezen szakaszát a helyszínelés és a mentés idejére, a forgalmat pedig másik útvonalra terelték.

Most a Budapesti Autósok Közössége egy videót is kapott az esetről: a felvételen látható, ahogy a balesetet okozó fehér Audi hatalmas sebességgel hajt bele az előtte álló kocsisorba. A helyszínre több mentőegységet és két mentőhelikoptert is riasztottak, a könnyebb sérülteket azonban végül nem légi, hanem földi úton vitték kórházba.

A Totalcar szerint bár nem lehet tudni, hogy az Audi sofőrje az ütközést megelőzően rosszul lett-e vagy figyelmetlenségből okozta a balesetet, de kérdéses, hogy az autó vezetést támogató rendszerével mi történhetett - főleg a vészfék rendszerrel. A balesetet okozó Q8 alapfelszereltségébe tartozik a Pre Sense basic csomag, ami a vészfék rendszert is tartalmazza, de mivel az autó lassítás nélkül csapódott bele a kocsisorba, felmerülhet a gyanú, hogy a vészfék-asszisztens ki volt kapcsolva.