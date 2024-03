Tíz napjuk maradt a magyaroknak ingyenesen váltani: sok pénzt spórolhat, aki még most lép

Alig több mint tíz napja maradt a lakástulajdonosoknak arra, hogy eldöntsék, váltanak-e lakásbiztosítást a márciusi lakásbiztosítási kampány során. Magyarország egyik független biztosításközvetítő társaságának adatai szerint a tarifálás során az ügyfelek több mint 90 százaléka találhat a jelenleginél kedvezőbb feltételű biztosítást, így az időszak végére felpöröghet a szerződésváltások száma: a több mint százezer további váltóval együtt a márciusi kampány végére összesen várhatóan 250-300 ezer lakásbiztosítást fognak módosítani vagy lecserélni - közölték.

„Egy átlagosnál nagyobb családi ház esetében a jelenlegi akciós kínálatban legalább ugyanakkora fedezetek mellett is jó eséllyel található a meglévőnél legalább 15-20 ezer forinttal kedvezőbb díjú biztosítás – mutat rá dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Egy személyre szóló online kalkuláció átlagosan hat perc alatt elvezet a biztosítók díjkínálatához, ezért az utolsó napokban még vélhetően sokan gondolják majd úgy, hogy tesznek egy próbát, és áttekintik a most rendelkezésükre álló alternatívákat.”

A biztosításközvetítő csatornáin márciusban megkötött lakásbiztosítási szerződéseket átlagosan 39 800 forintos díjon kötik, ami közel 20 százalékkal alacsonyabb a tavaly közvetített szerződések átlagdíjánál. A szerződések 26 százaléka kerül ki az MNB standard követelményeinek megfelelő minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO-k) közül, az online csatornán ezek részesedése eléri a 32 százalékot is. A piacon lakásbiztosítási termékeket kínáló 14 biztosító közül négyen: Az Alfa, a KÖBE, a Generali és a Groupama biztosítók szerezték meg a szerződések 65 százalékát.

A kampány utolsó öt napjából négy a húsvéti időszakhoz kapcsolódó pihenőnap vagy ünnepnap lesz. Ez az online kalkulációk lehetőségeit nem szűkíti, ám az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen a csatornán is munkanapokon ötször akkora az ügyfelek aktivitása, mint munkaszüneti és pihenőnapokon. Ezért várhatóan a kampány legaktívabb időszaka a nagyhét első négy napja lesz. A lecserélni kívánt szerződések felmondásainak legkésőbb április 2-án, kedden éjfélig be is kell érkezniük a meglévő biztosítókhoz, így az összehasonlító portálok zöme ezen a napon már csak – cégenként eltérő – korlátozásokkal fog befogadni új igényeket. Az Insura.hu oldalain például este 10 óra után szerződést már nem lehet majd felmondani.

Előzetes értékelés

Az ügyfeleknek kedvezőbb díjak – A kampány kétségtelen eredménye, hogy az aktívan tájékozódó ügyfelek számára lehetőség nyílt arra, hogy a meglévő fedezet szinten tartása mellett is 15-20 százalékkal alacsonyabb díj mellett köthessenek lakásbiztosítást.

Általános szerződésaktualizálás - Az idei, első alkalommal zajló lakásbiztosítási kampány várhatóan az összes meglévő lakásbiztosítási szerződésnek mindössze 8 százalékát fogja megmozgatni. A jelenleg is legerősebb pozíciót betöltő biztosítók ügyességét jelzi, hogy ennek az állománynak is mintegy 35-40 százalékát a már eddig is meglévő szerződések átdolgozása teszi ki.

Piaci koncentráció csökkentése – A kampány előtt a lakásbiztosítási szerződések mintegy 80 százaléka négy piaci szereplő kezében koncentrálódott. Ez az arány várhatóan nem fog érezhetően megváltozni, köszönhetően a lecserélt biztosítások viszonylag szerény számának, illetve annak is, hogy a legtöbb új szerződést megszerző biztosítók közül három is az eddigi legerősebb biztosítók közül kerül ki.

A hazai lakásállomány biztosítottsági arányának (penetráció) növelése – A rendelkezésre álló adatok alapján a jelenlegi 72 százalékos biztosítottsági arány a kampány végére körülbelül 1 százalékponttal fog emelkedni - írták.