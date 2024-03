Őrült vagyonok forognak kockán: így védekeznek az élelmesek a váratlan események ellen

Az idei Oscar-díjra jelölt tíz filmből ötnél vállalta az esetleges károk fedezését a középvállalkozások, nagyvállalatok és speciális kockázatok biztosítására szakosodott, Magyarországon is jelen lévő Allianz Commercial – olvasható a vállalat közleményében. Ebben a speciális konstrukcióban a produkció teljes költségvetése jelenti a biztosítási összeget, amely az előkészítéstől a forgatáson át az utómunkákig mindenre kiterjed.

Mivel a filmforgatások – beleértve a hollywoodi szuperprodukciókat is – nagyon feszes költségvetéssel zajlanak, egy váratlan, akár kisebb anyagi kár bekövetkezése vagy egy-két forgatási nap kiesése is pénzügyi nehézségeket okozhat. Ezeket elkerülendő kötnek biztosítást a filmekre – gyakorlatilag már a filmkészítés kezdetei óta.

„Magyarországon filmet forgatni most nagyon népszerű, ehhez a jelentős adókedvezmények, a technikailag kiemelkedő stúdiók és a hazai filmes szakma is hozzájárul, mindezek miatt pedig a biztosításokra is nagy igény van” – teszi hozzá Dr. Tóth Krisztina, az Allianz Vállalati Kockázatvállalásának vezetője, bár szerinte a konstrukció relevanciáját jól mutatja, hogy tapasztalataik szerint a produkciók 65-70 százalékában fordul elő valamilyen káresemény.

Ez az arány a koprodukcióban Magyarországon és a hazai gyártásban forgatott filmekre érvényes, a biztosító magyar leányvállalata ezekre nyújt komplex filmbiztosítást, mely vagyonbiztosítási, forgatáskiesési és felelősségbiztosítási elemekből áll. A vagyonbiztosítás a forgatási eszközök és kellékek, díszletek biztosítására vonatkozik, míg a forgatáskiesési fedezet olyan helyzetekre segít felkészülni, amikor például a főszereplőknek vagy a filmkészítés egyéb kulcsszereplőinek (rendező, operatőr stb.) megbetegedése akasztja meg az eredeti forgatási ütemtervet. Szintén fontos komponense a csomagnak a felelősségbiztosítás, amely – az általános felelősségbiztosításon túl – kiterjed az idegen tulajdonban okozott károkra és a környezetszennyezésre is, utóbbi alapján a biztosító például megtéríti az elfolyó üzemanyag miatti talajcsere költségét.

Bár az okozott károk többnyire apróbbak, előfordulnak kivételek. Volt olyan, amikor a színhelynek választott kastély kertjében daruval döntöttek le egy értékes szobrot, hatalmas tűz ütött ki egy filmstúdióban, vagy amikor a forgatáshoz használt speciális orvostechnológiai eszköz ment tönkre a stáb egyik tagjának óvatlansága miatt. Ezek forintban kifejezve több tízmilliós kárt jelentettek, de voltak olyan esetek, amikor a viharos szél nem csupán a filmes felszerelésben okozott kárt, hanem miatta a forgatás is késedelmet szenvedett, szintén jelentős kiesést okozva.

A filmbiztosítás biztosítási összege jellemző módon a film teljes költségvetése, hiszen ez garantálja azt, hogy az előkészületektől a gyártáson át az utómunkák lezárásáig mindenre kiterjedjen a biztosítói fedezet. „Ezért is fontos, hogy amennyiben menetközben bármilyen okból emelkedik a költségvetés, azt a megfelelő módon bejelentsék a biztosítónak, ennek elmaradása ugyanis alulbiztosítottsághoz vezet” – hívja fel a figyelmet Dr. Tóth Krisztina.

Az együttműködés a filmesek és a biztosító között minden téren nagyon erős, nem csupán a kárrendezésben, hanem már a kockázatértékelési fázisban is. Már ekkor bekapcsolódnak olyan szakértők, például korábbi tűzoltók vagy kaszkadőrök, akik a filmkészítőkkel együttműködve tudnak javaslatot tenni rá, hogyan lehet a lehető legbiztonságosabb a forgatás. „A produkciók egyre összetettebbek, ami a kihívásokkal párhuzamosan fejlődő kockázatvállalási és kockázatértékelési szakértelmet kíván meg tőlünk is” – szögezi le a szakember. Ennek az is része, hogy az olyan speciális helyzetekkel is tud a biztosító foglalkozni, amikor például egy gyakorlatilag felbecsülhetetlen értékű muzeális autó vesz részt kellékként egy forgatáson, vagy amikor egy állat a film főszereplője.