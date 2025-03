Fontos határidő közeleg a magyar autósoknak: ezt rengetegen elfelejtik, pedig sokba kerülhet

A közlekedési balesetek elkerüléséhez elengedhetetlen, hogy az időjárási viszonyoknak megfelelő állapotban legyenek a gépjárműveink. A jó idő beköszöntével ellenőrizni kell a fékeket, az akkumulátort, illetve a téli gumit is nyárira kell cserélni. A gumiabroncsok használatával kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy bár sokak számára tűnhet elfogadhatónak a téli gumi használata jó időben, vagy akár nyári hőségben is, ez hatalmas hibának is bizonyulhat.

Az Allianz most felhívja a figyelmet arra, milyen szükséges teendőink vannak a gépjárművek nyári felkészítése során. Mint írják, aki odafigyel az utakon, újra és újra észreveheti, hogy vannak, akik téli gumikkal felszerelt autókkal közlekednek nyáron is. Ez a jelenség még a gyakran autózók körében is megfigyelhető. Akár költség, akár kényelmi okokból: nyáron téli gumiabroncsokban bízni nem jó ötlet.

A német ADAC autóklub, amely a legnagyobb Európában, egy átfogó tesztprogram1 keretében megállapította, hogy a téli gumiabroncsok különösen magas kinti hőmérsékletben és száraz útfelületen való fékezéskor mutatnak jelentős gyengeségeket.

A tesztből azt látjuk, hogy a hőmérséklettől és a kopás állapotától függően a téli abroncsok fékútja 100 km/órás sebességről fékezve jóval hosszabb volt: a legrosszabb esetben a különbség elérte a 16 métert. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy míg a nyári gumikkal felszerelt jármű már álló helyzetben van, addig a téli gumikat használó autós még körülbelül 37 km/óra sebességgel halad. A 16 méterrel hosszabb fékút pedig megfelelhet akár egy közepes létszámú kerékpáros csapat méretének is

– hívja fel a figyelmet Töreky Gábor, az Allianz Hungária Zrt. lakossági nem-élet biztosításokért felelős igazgatója, aki szerint vészhelyzetben ez a táv akár végzetes is lehet, ezért sem szabad félvállról venni az abroncsok tavaszi cseréjét.

Kanyarodás közben már nem ilyen nagy a különbség, bár a külső hőmérséklet emelkedésével itt is csökken a téli abroncsok teljesítménye. Minél melegebb az idő, a kanyarokban is annál kisebb a tapadás.

Ezért is figyeljünk a megfelelő gumiabroncsokra

Az Allianz szakembere különösen a téli gumikkal való utazásra figyelmeztet.

Amikor az autót sok csomaggal pakoljuk meg, mint akár a közelgő húsvéti utazások alkalmával, tovább romolhat a téli abroncsok stabilitása, és a tapadásuk is tovább csökken. A negatív hatások még a hosszú kanyarokban és az autópálya-kijáratokon történő kis kormánymozdulatoknál is érezhetőek lehetnek. Más szóval: a téli gumik nagy előnye épp a visszájára fordul, amikor melegebb felületeken használjuk őket. Az autót a szezonnak megfelelő gumikon fogjuk tudni biztonságosan vezetni

- mondta erről Töreky Gábor.

Az sem elhanyagolható szempont, hogy a hosszabb fékút mellett a téli gumik mintázata gyorsabban kopik a meleg aszfalton, így rövidebb lesz az élettartamuk, ez pedig növeli a jármű üzemeltetési költségeit. A gördülési ellenállás érzékelhetően nagyobbá válik, ami megnöveli az üzemanyag-fogyasztást is. A defektek kockázata is sokkal magasabb akkor, ha téli gumival autózunk nyáron, hiszen a gumi a mechanikus sérülésekre is érzékenyebb lesz.

A megfelelő nyári gumiabroncsok használatával a vezethetőség is javul, különösen kanyarodáskor és vészfékezéskor. A cserét a szakemberek 7 °C feletti tartós hőmérséklet esetén ajánlják, de mindenképpen érdemes figyelembe venni az úti célokat is. A környező országok közlekedési szabályai eltérőek: például aki április 15-e előtt Ausztriába vagy Horvátországba tervez utazni, az várjon még a cserével, hiszen ott addig kötelező a téli gumi használata, de általánosan is igaz, hogy mindig győződjünk meg a helyi szabályozásokról.

Akkumulátor, fékek, klíma, korrózióvédelem

A hideg hónapok után az akkumulátor és a fékrendszer alapos ellenőrzése is elengedhetetlen. Az akkumulátor télen nagy terhelésnek van kitéve, ami csökkentheti hatékonyságát, ezért tavasszal érdemes ellenőrizni a töltöttséget és a csatlakozók tisztaságát. Ha télen többször is nehézkesen indult az autó, akkor tavasszal ajánlott lehet az akkumulátor cseréje, hogy elkerüljük a váratlan meghibásodásokat. A fékbetétek, féktárcsák és a fékfolyadék állapotának vizsgálata szintén alapvető fontosságú, hiszen a csökkent fékhatás jelentősen növelheti a baleseti kockázatot.

A hosszabb állás után a légkondicionáló rendszerben baktériumok és gombák telepedhetnek meg, ami kellemetlen szagokat és egészségügyi problémákat okozhat. Tavasszal érdemes tisztítani és fertőtleníteni a rendszert, valamint kicserélni a pollenszűrőt, hogy az a melegebb időben zavartalanul működjön. A téli hónapok során az utakra szórt só és egyéb szennyeződések komoly károkat okozhatnak a jármű karosszériáján és alvázán. A tavasz beköszöntével érdemes egy alapos mosást elvégezni, hogy megelőzzük a korróziót, amely hosszú távon akár a jármű szerkezeti épségét is veszélyeztetheti.