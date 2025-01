Erre az új autóra most egy éves a várólista itthon: a gyenge forint miatt sok márka árat emelt

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Az Esztergomban gyártott Suzuki modellek gyakorlatilag azonnal elérhetőek, legfeljebb pár hetet kell rájuk várni a megrendelést követően - tájékoztatta a Pénzcentrumot a Magyar Suzuki Zrt. A Kia Zsolnán gyártott modelljei szintén rövid határidővel érkeznek meg, viszont a Koreából szállított autókna ez akár fél év is lehet a korábbi 4-6 hónap helyett. A BYD modelljeire kb. 3 hónapot kell várni, a Honda 2-3 hét alatt szállít az európai készletükről. A Porsche Hungaria pedig arról számolt be, a Skoda, a Cupra és az Audi esetében is van olyan modell, amire több mint fél évet kell várni, sőt, a Volkswagen Tiguan esetében ez akár egy év is lehet. Több márka is közölte kérdésünkre: a forintárfolyam változása miatt felül kellett vizsgálni az árlistákat. Körkép.

A forint árfolyama az utóbbi hetekben újabb hullámvasutazásokba kezdett: októberben még 400 körül mozgott az euró, majd év végére elérte a 416-417-es sávot, és jelenleg is a 413-415 körüli sávban mozog, azaz a magyar fizetőeszköz durván 3 százalékkal leértékelődött az euróhoz képest. A dollár októberben még 370 forint alatt volt, majd Donad Trump győzelme után durva erősödésbe kezdett és mára átütte a 400-at, azaz azóta több mint 8 százalékot veszített a forint az értékéből a dollárral szemben. Az árfolyamromlás minden egyes importált termék árára hatással van, hiszen azért végső soron nem forintban, hanem euróban, dollárban fizetünk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kíváncsiak voltunk, miként reagáltak a hazai autóimportőrök az árfolyamváltozásra, emeltek-e áraikon a 2025-ös év beköszöntével. Emellett azt is megkérdeztük mennyit kell manapság várni egy új autóra, ha valaki nem készletről, hanem gyártásról rendelne, és arról is érdeklődtünk, mi a helyzet az árgarancia gyakorlatával - azaz, hogy garantálják-e, hogy az ügyfél az autó átvételekor is azt az árat fizeti-e, mint amikor leszerződött a vásárlásra. Ennyit kell várni az esztergomi Suzukikra A két legnépszerűbb modellünk, a Vitara (2024-ben ebből a modellből került a legtöbb értékesítésre a hazai teljes személyautó piacon), valamint a második helyezett S-Cross a legtöbb modellvariációban azonnali készletről, vagy néhány hetes határidővel elérhető. Bizonyos felszereltségi változatokban 1-2 hónap átfutással érhetőek el - közölte kérdésünkre a Magyar Suzuki Zrt. Mint hozzátették: az Esztergomban gyártottak után a harmadik legkedveltebb modell, a Swift készletről, vagy 2-4 hónap körüli átfutással tudnak biztosítani, modellvariációtól függően. Másik két import modelljük, az Across készletről vagy 2-4 hónap átfutással, a Swace pedig készletről kerül értékesítésre. Az árváltozással kapcsolatos kérdésünkre kifejtették: 2025 januárban nem történt változás modelljeik listaárában, sem a MySuzuki hűségprogram akár 1,3 millió forintos kedvezményes áraiban, és a 2024. év végén érvényes 250 000 Ft autóbeszámítási kampány árkedvezményében sem. Ügyfeleink 2024. év végéhez hasonlóan azonos feltételekkel, árakkal és kedvező finanszírozással vásárolhatják meg Suzuki Vitara, S-Cross és Swift modelljeinket - ismertette a Magyar Suzuki. A vállalattól azt is megkérdeztük, miként befolyásolja náluk az autóárakat az euróárfolyam. Mint közölték, az árak kialakításánál költségoldalról érinti őket az árfolyam, az aktuális disztribútori és kiskereskedői árak változása nem közvetlenül az árfolyamokhoz köthető. Nyilvánosságra hozott áraink adott kampányidőszakra vonatkoznak, az időszakon belüli árfolyamváltozástól függetlenül. Jelenlegi kampányunk 2025. január 31-ig érvényes, előtte adunk majd tájékoztatást következő kampányunkról márkakereskedőinken és a www.auto.suzuki.hu disztribútori honlapunkon keresztül - fogalmazott a cég. Az árgarancia tekintetében pedig arról tájékoztattak, hogy a Magyar Suzuki Zrt. minden szerződött ügyletben garanciát vállal partnerei felé az abban foglalt feltételekért. "Előszerződést nem kötünk és márkakereskedő partnereinket sem támogatjuk ebben" - tették hozzá. A Kia legnépszerűbb modelljei közelről jönnek Megkeresésünkre a Kia Hungary Kft. emlékeztetett, két legnépszerűbb modelljüket, a Sportage-et és a Ceed-családot is Zsolnán gyártják, így a rövid távolság miatt azok igen rövid határidővel, egyedi rendelés esetén is 2-3 hónap alatt átvehetőek. A Koreából érkező modellek esetén hosszabb szállítási idővel kell számolnunk, egyrészt a távolság miatt, másrészt a hajón történő szállításokban tavaly bevezetett változtatások következtében (hajózási sebességkorlátozás, Közel-Keleti események miatti útvonalváltozás Afrika megkerülésével). A korábbi 4-6 hónap helyett akár a fél évet meghaladó időtartammal is kell számolni bizonyos, Koreában gyártott modellek esetében (az összes modellünk, kivéve a Zsolnán gyártott Ceed-család és Sportage) - közölték. Az euróárfolyam kapcsán az importőr kifejtette, az magával hozta az árak emelkedését is. Legtöbb modellünk árlistáját felül kellett vizsgálnunk, és 2025. január 7-én új árlistákat publikáltunk. Fontos kihangsúlyozni, hogy az ilyen jellegű áremelkedések esetén az euróban meghatározott árak növekedését kell lekövetnünk, pl. a megnövekedett gyártási költségeket vagy a megváltozott logisztikai költségeket. Ugyanakkor a tisztán elektromos hajtású autóink árát nem változtattuk az euró árfolyam emelkedésének hatására sem - húzták alá. Az árgaranciát firtató kérdésünkre hangsúlyozták, hogy az ügyfelekkel minden esetben a hivatalos Kia márkakereskedők kötik a szerződéseket. A szerződések tartalmát minden esetben a márkakereskedések saját maguk határozzák meg, arra a versenytilalmi korlátozások értelmében a Kia Hungary Kft.-nek nincsen semmilyen ráhatása, illetve beleszólása. Ettől függetlenül általánosságban elmondható a márkakereskedők által alkalmazott szerződésmintákról, hogy azok kifejezetten rendelkeznek arról az esetről, hogy a megrendelt gépkocsi vételára esetlegesen változhat a megrendelést követően az árfolyamváltozás következtében, akár felfelé, akár lefelé is és ebben az esetben a kereskedő jogosult módosítani az adásvétel teljesítésének feltételeit, a vásárló pedig – amennyiben nem kívánja elfogadni a megváltozott feltételeket – hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerződéstől - részletezte a Kia Hungary. Porsche Hungaria: bizonyos modelleknél több hónapos a várólista A Porsche Hungaria kérdésünkre közölte, a forgalmazott márkáik közül a Skoda esetében általánosságban elmondható, hogy rövid szállítási határidővel érkeznek az autóik, kivétel az új Kodiaq és az új Superb Combi modell, ahol egyes motorizáltságokra akár 4-6 hónapot is várni kell. Azonban ezen modellek között is vannak olyan motorizáltságok, mint például a plug-in-hybrid változatok, ahol a szállítási határidő alacsonyabb (2-3 hónap). Árgaranciát vállalunk és tartjuk a megrendeléskori árat az ügyfelek felé - tették hozzá. Részletesen meg is küldték az egyes modellek várható szállítási határidőit, amelyek január közepétől érvényesek: Fabia, Scala, Kamiq, Elroq: 6-10 hét (kb. 1,5-2,5 hónap),

Enyaq: 14-18 hét (kb. 3,5-4,5 hónap),

Enyaq Coupé: 20-24 hét (kb. 5-6 hónap),

Facelift előtti Octavia és Octavia Combi: csak raktárkészletről elérhető,

Octavia facelift: 8-12 hét (kb. 2-3 hónap), SportLine modell: 12-16 hét (kb. 3-4 hónap),

Octavia Combi facelift: 2.0 TDI 85kW: 14-18 hét (kb. 3,5-4,5 hónap), 1.5 TSI DSG mHEV: 8-12 hét (kb. 2-3 hónap), egyéb motorizáltság: 8-12 hét (kb. 2-3 hónap),

Facelift előtti Kodiaq: csak készletről,

Új Kodiaq: 1.5 TSI DSG PHEV: 8-12 hét (kb. 2-3 hónap), 1.5 TSI DSG mHEV (*DD): 26-30 hét (~6,5-7,5 hónap), egyéb motorizáltságok: 16-20 hét (kb. 4-5 hónap),

Karoq: 6-10 hét (kb. 1,5-2,5 hónap),

Új Superb: 1.5 TSI DSG mHEV 30-34 hét (kb. 7,5-8,5 hónap, minden egyéb motorizáltság: 10-14 hét (kb. 2,5-3,5 hónap),

Új Superb kombi: 1.5 TSI DSG PHEV: 10-14 hét (kb. 2,5-3,5 hónap), 1.5 TSI DSG mHEV: 30-34 hét (kb. 7,5-8,5 hónap, egyéb motorizáltságok: 24-28 hét (kb. 6-7 hónap). A Volkswagen esetében vannak típusaik, amelyek hamar itt vannak gyártás rendelés esetén is, ilyen például az új Passat vagy a szintén új Tayron. De vannak olyan modellek is, mint a Tiguan, amelyek annyira népszerűek világszerte, hogy az 1 évet is megközelíti a várakozási idő. Idén nem volt áremelés a márkánál, és minden ügyfeles rendelésükre árgaranciát adnak. A Seat és a Cupra esetében átlagosan 10-12 hetes szállítási határidővel kell kalkulálni gyári rendelés esetén. Kivétel ez alól a Kínában gyártott Tavascan, melyre jelenleg 6 hónap a szállítási határidő. Az elektromos autók ára idén nem változott, a többi modell ára 2%-kal drágult. A leadott szerződésekre, megrendelésekre árgaranciát biztosítunk új árlista kiadásáig - tették hozzá. Az Audinál a szállítási határidő átlagosan 15-18 hét, a legrövidebb 8-11 hét (pl. A3 Limousine, Q2, Q7, Q8), a leghosszabb pedig 25-28 hét (S- és RS-modellek). Kizárólag a regisztrációs adó jogszabályi változása jelentett emelkedést az árainkban (érintett modellek: MHEV/PHEV változatok). Árgaranciát vállalunk és tartjuk a megrendeléskori árat az ügyfelek felé - tájékoztattak. Jópár hónap, ha nincs készleten a kiszemelt Honda A Honda magyarországi képviselete kérdésünkre elárulta: az európai központi készleten minden népszerű modell (CR-V, HR-V, Jazz, ZR-V, Civic) és felszereltség elérhető, így a szállítási idő 2-3 hét. Azonban készlethiányos esetben, ha gyártásról kell rendelni, úgy annak várható szállítása 3-4 hónap - tették hozzá. Az árak kapcsán pedig közölték, a regisztrációs adó nélküli listaáraik változatlanok tavaly év végéhez képest, sőt, bizonyos modellek esetén további emelt kedvezmények érhetőek el. Viszont, ha az árfolyam jelentősen változik, akkor ők is hozzányúlnak a listaárakhoz. Ez viszont nincs hatással az addig leadott ügyfeles megrendelésekre. Az ügyfélrendelésekre a megrendeléskor aktuális árat biztosítjuk - ismertették. Az árfolyam miatt emelt a BYD A BYD magyarországi képviselete arról tájékoztatott: náluk az átlagos szállítási idő 3 és fél hónap - a megrendeléstől a Magyarországra való érkezésig. Az árváltozások kapcsán a kínai márka hazai importőre közölte: A tavaly októberben bevezetett modellek, a SEAL U DM-i és a TANG, árai változatlanok maradtak. Az ATTO 3, a SEAL és a SEAL U (tisztán elektromos) modelljeink esetében azonban áraink emelkedtek. A márka 2023 októberi megjelenésekor és az árlisták kiadásakor az euró-forint árfolyam 385-ön állt. Jelenlegi áraink 420 forintos euróárfolyamig érvényesek. Az árgarancia kapcsán elmondták, hogy ez a megkötött szerződések részleteitől függ, mivel az ügyfelek közvetlenül a márkakereskedőkkel kötnek szerződést. Ez a kérdés a szerződésben szabályozott megállapodás a felek között. Árváltozás esetén az importőr határozza meg, meddig biztosít árvédelmet a kereskedők számára, akiknek ezt figyelembe véve kell eljárniuk az ügyfeleikkel kötött szerződések során - tájékoztatott a BYD Magyarország.

