Dúl az árháború, odacsapnak a kínaiak: ezek most a legolcsóbb elektromos autók Magyarországon

Miközben Magyarországon csúcsra jár az elektromos autók forgalomba helyezése, Európában leszállóágban van a piac a kereslet csökkenése miatt. Ez eladási kényszerbe hozza a gyártókat, ami végső soron olcsóbb új autókat eredményezhet. Megnéztük, mik most a legolcsóbb új elektromos autók Magyarországon.

Magyarországon dinamikusan növekszik az elektromos autók száma: a Belügyminisztérium adatai szerint már közel 61 ezer kizárólag elektromos hajtású jármű közlekedik az utakon. A zöld rendszámos járművek, beleértve a hibrideket is, júniusban átlépték a 100 ezres számot, ami jól mutatja a környezetbarát flotta gyors bővülését.

Az évtized elejéhez képest az elektromos autók száma közel nyolcszorosára nőtt, és a járművek eloszlása is kiegyensúlyozottabb lett, mivel most már az ilyen autók többsége vidéken található.

Az elektromos autózás terjedését részben egy támogatási program is segíti, amely 2024 eleje óta minden hónapban rekordot döntött. A program 2,8-4 millió forint állami hozzájárulást biztosít tisztán elektromos autók, kisteherautók és kisbuszok megvásárlásához, és 2025 tavaszáig tart. Eddig 3500 támogatási kérelmet nyújtottak be a cégek, amelyek több mint 4200 jármű beszerzésére kértek összesen mintegy 16,4 milliárd forintot.

Eközben viszont Európa-szerte bajban van az elektromos autópiac, Németországban, Európa legnagyobb autópiacán tavaly év végén megszűnt az elektromos autókra vonatkozó állami támogatás. Mindez is eredményezte azt, hogy 2024 júniusában az Európában regisztrált elektromos autók száma regisztrációja 1 százalékkal csökkent az egy évvel korábbiakhoz képest, 156 408 darabra, ami a teljes piaci részesedésük csökkenését eredményezte: 15,1 százalékról 14,4 százalékra esett vissza. Bár Belgiumban (+50,4%) és Olaszországban (+117,4%) jelentős növekedést tapasztaltak, ezek a nem tudták ellensúlyozni a két számjegyű visszaeséseket a legnagyobb piacokon: Németországban (-18,1%), Hollandiában (-15%) és Franciaországban (-10,3%). Ennek eredményeként az év első felében összesen 712 637 új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak.

A helyzet kapcsán Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója korábban kérdésünkre kifejtette: az autógyárak értékesíteni akarják az új autóikat, jellemzően engedményekkel próbálják ösztönözni a potenciális elektromosautó-vásárlókat. A dolog magyar használtpiaci vonatkozását ebben a cikkben vizsgáltuk.

Most pedig azt néztük meg, milyen hatássa van a helyzetnek a legolcsóbb új elektromos autók áraira. A szakember szavaiból előzetesen arra lehet következtetni, hogy itt pont a fordítottja zajlik le annak, ami a hagyományos motorral szerelt autóknál tapasztalható - ott az új EU-s előírások áremeléseket hoztak, a legolcsóbb új autók aktuális listáját itt találod.

Ezek a legolcsóbb új elektromos autók augusztus végén

Rossz hír, hogy az eddig a toplistáinkat vezető Smart EQ Fortwot immáron nem forgalmazzák itthon. Így a legolcsóbb elektromos autó jelenleg a Dacia Spring Electric, amely 7 899 000 forintba kerül most kedvezményesen, legutóbbi listánkon még 8 399 000 forintért szerepelt a második helyen, így félmillióval lett olcsóbb júniushoz képest. Akkupakkja 27,4 kWh-s, amivel a gyártó szerint 230 kilométert tud megtenni.

Második a Citroen e-C3, amely 9 890 000 forintért kapható, ugyanannyiért, mint legutóbb. Ennyi pénzért a YOU felszereltséggel lehet megvásárolni. Az akkupakkja 44 kWh-s, amivel a gyártó szerint 320 kilométert képes megtenni.

Harmadik az MG 5-ös, amely 10 999 000 forintért kapható, ugyanannyiért, mint legutóbb. Ez már családi méretű, a kisebb akksival 320 kilométert tud megtenni egyetlen töltéssel. Negyedik a kistestvér MG 4, amely most 12 699 000 forintért hozható el legkevesebb, ez drágult, mert legutóbb még 11 199 000 forintba került. Ötödik az MG ZS EV, ami 11 249 000 forintos legkevesebb listaárral vehető meg most, ugyanannyiért, mint legutóbb.

Hatodik az elektromos Fiat 500-as, amelynek a legolcsóbb listaára 11 490 000 forint, ugyanannyi, mint az előző listánkon. Hetedik az elektromos Renault Megane, amely most legkevesebb 12 399 000 forintért vehető meg.

8. helyen áll a 12 624 900 forintba kerülő BYD Dolphin, amelyet mi is leteszteltünk, a cikket itt olvashatod róla - vélhetően feljebb is fog lépkedni, ha megérkezik a 11 millió forint alatti alapváltozat, de azt most még nem lehet megrendelni. Kilencedik az elektromos Opel Corsa, amelyet most 12 740 000 Ft-tól lehet megvásárolni, korábbi listánkon még 13 750 000 forintos árontűnt fel, akkor nem volt benne a top10-ben. Tizedik pedig a vadiúj Mini Cooper SE, amely a ráncfelvarrás után 13 235 000 forintba kerül, így ennek az ára felment a modellfrissítéssel, az előző változat még 12,5 millió körüli áron volt elhozható.