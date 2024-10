Beárazták a Dacia új, filléres villanyautóját: ennyiért lehet megvenni Magyarországon

Legkevesebb 8,5 millióért lehet megvenni a ráncfelvarrott Dacia Springet, amely valamivel drágább lett, de még így is az ország legolcsóbb elektromos autója.

Februárban mutatták be a Dacia Spring legújabb változatát, amely addig is az ország legolcsóbb elektromos autója volt, és úgy tűnik, a ráncfelvarrás után is megőrzi ezt a címet.

Az új Spring Expression alapmodell, amely 65 lóerős és 225 kilométeres hatótávval rendelkezik, 8,5 millió forintos áron érhető el, míg a jobban felszerelt Extreme változat minimum 8,9 millió forintba kerül. Összehasonlításképpen, a kifutó modell 45 lóerős Expression változatát korábban 8,4 millió forintos áron kínálták - szúrta ki a hvg.hu.

Címlapkép: media.dacia.com