Keményen offenzívát indít az autóháborúban a Xiaomi: indul a dömping, megnézheti magát Európa és a Tesla

A Xiaomi 130 000 elektromos autó kiszállítását tervezi idén, jelentősen növelve korábbi célkitűzéseit a SU7 szedán iránti fokozódó kereslet miatt. Miközben a vállalat bevétele és okostelefon-piaci részesedése nőtt, az autóipari üzletág még veszteséges, de intenzíven fektetnek be új modellek és önvezető technológiák fejlesztésébe.

A kínai Xiaomi Corp közölte, hogy idén 130 000 elektromos jármű kiszállítását tervezi, harmadszorra emelve az előrejelzését, miután a vállalat 30,5%-os növekedést ért el a harmadik negyedéves bevételében. Lei Jun vezérigazgató a közösségi médiában jelentette be, hogy a korábbi 120 000-es célkitűzését növeli a SU7 szedán iránti kereslet megugrása miatt, ami jóval meghaladja az év elején kitűzött 76 000 darabos célt is - írja a Reuters.

A Xiaomi márciusban mutatta be a Porsche stílusjegyeit idéző autóját, belépve a zsúfolt kínai elektromosjármű-piacra, figyelemfelkeltő, 30 000 dollár alatti (kb. 11 millió forintos) kezdőárral, amely 4 000 dollárral (kb. 1,5 millió forinttal) olcsóbb, mint a Tesla Model 3-asának ára Kínában. Az elektromos és plug-in hibrid járművek eladásai Kínában mára a teljes értékesítés több mint felét teszik ki, októberben pedig 56,7%-kal nőttek az előző évhez képest, negyedik hónapja meghaladva a benzines autók eladását.

A kereslet kielégítésére a Xiaomi június óta megduplázta a gyártási műszakokat, és piacra dobta a prémium SU7 Ultra modellt, amely több mint 110 000 dollárba (kb. 41 millió forintba) kerül. Lu Weibing, a Xiaomi elnöke az eredmények ismertetésekor elmondta, hogy gyáruk havi 20 000 autó előállítására képes, és van lehetőség további bővítésre.

A beruházásaink továbbra is jelentősek, és folyamatosan fejlesztjük a hardvert és a szoftvert. Függetlenül attól, hogy végül hány autót szállítunk ki, nagyon intenzíven fektetünk be, új modellek kutatás-fejlesztésén is dolgozunk

– tette hozzá. A Xiaomi egy másik fejlesztési területe az önvezető technológia.

Az autós szegmensük bevétele 92,5 milliárd jüan (kb. 4 800 milliárd forint) volt a szeptember 30-ával záruló negyedévben, meghaladva az elemzők által várt 91,1 milliárd jüant. A Huatai Securities előrejelzése szerint a Xiaomi 2025-ben 400 000 elektromos járművet szállít majd ki, amikor az autóeladások a bevételek körülbelül 20%-át teszik majd ki, szemben az idei 8%-kal.

Az autóipari üzletág ugyanakkor még mindig veszteséges: a negyedévben 1,5 milliárd jüanos (kb. 78 milliárd forintos) korrigált veszteséget könyvelt el, 17,1%-os bruttó haszonkulccsal. A negyedév során a Xiaomi megőrizte pozícióját a világ harmadik legnagyobb okostelefon-gyártójaként, 42,8 millió készüléket szállítva, ami 3%-os növekedést jelent, és 14%-os piaci részesedést biztosít.

Lu elmondta, hogy a vállalat év végéig 13 000-ről 15 000-re, jövőre pedig 20 000-re növeli offline üzleteinek számát Kínában, és jelentős összegeket fektet technológiai fejlesztésekbe a piaci részesedés növelése érdekében. A Xiaomi korrigált nettó nyeresége 4,4%-kal, 6,25 milliárd jüanra (kb. 330 milliárd forintra) emelkedett, meghaladva az elemzők által várt 5,92 milliárd jüant.