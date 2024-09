Tényleg elzárják az ukránok a Barátság vezetéket: komoly drágulás jöhet utána Magyarországon?

Alapos riadalmat okozott az az ukrán elnöki tanácsadónak pénteken tulajdonított mondat, mely szerint az ország leállítja január elsejével a Barátság kőolajvezetéket. Habár később kiderült, hogy nem januártól lesz ez érvényes, az egy érdekes kérdés maradt, hogy mi lesz Európával, ha egyszercsak majd nem érkezik több kőolaj vagy földgáz Oroszországból. Mint Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázpiaci szakértője lapunknak elmondta: a Barátság már valóban nem sokáig lesz szereplője a tranzitnak, és fel kell arra készülni, hogy ez hamarosan megtörténik.

Rengeteg magyar autós vehetett egy mély lélegzetet pénteken, amikor egy ukrán elnöki tanácsadó arról beszélt, hogy már hónapokon belül, a jövő év legelső napján leállhat a Barátság kőolajvezeték, ami az egész európai olajellátás egyik legfontosabb szereplője. A hírre azonnal reagált a MOL: mint mondták, ők nem tudnak arról, hogy ez lenne a terv, az ukrán fél ugyanis nem szólt nekik róla.

Hétfőn aztán az ukránok már tagadták, hogy bárki ilyet mondott volna, a kérdés azonban fennáll: mi lesz a hazánkba jövő kőolaj- és földgázszállítással, ha a Barátság egyszer leállna? Van-e egyébként esély minderre, és mennyire dobja majd meg az árakat, ha megtörténik? Szakértővel vettük végig a lehetséges forgatókönyveket, és megkérdeztük azt is, hogy kell-e mostanában jelentős üzemanyagár-emelkedéssel számolni, tekintve a nemzetközi helyzet alapos eszkalációját - Ukrajnától Iránig és tovább.

Ha leáll, végünk van?

A benzin és a gázolaj ára az elmúlt hetekben ha nem is jelentősen, de azért csökkenési trendben volt: a benzin és a gázolaj literenkénti átlagára egyaránt nagyjából hsz forinttal csökkent két hónap alatt. Az a hír azonban, hogy az ukránok akár leállíthatják januártól a Barátság kőolajvezetéket, gyakorlatilag az egész közép-európai térségben okozott egy mikropánikot.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is vészharangot kongatott: nyilatkozata szerint beláthatatlan következményei lesznek annak, ha valóban leáll a kőolajvezeték.

Nem fogjuk tudni ellátni az országot tágabb értelemben. Egyszerűen nem fogjuk tudni kielégíteni az üzemanyag iránti igényt… mert nem rendelkezünk megfelelő alternatív infrastruktúrával. Csak meg kell nézni a számokat… Nem akarunk ilyen kockázatot vállalni

- hangzott a miniszter nyilatkozata, melyet egy orosz lapnak adott.

Le fog állni, mégpedig hamarosan

Pletser Tamás, az Erste olaj-és energiaipari szakértője a Pénzcentrumnak azt mondta: bár az ukránok most visszakoztak, ő maga egyáltalán nem tartja elképzelhetetlennek, hogy akár egészen rövid időtávon belül el kell köszönnünk a kőolajvezetéktől.

Egyrészt a múltban is megtörtént, hogy az ukránok ideiglenesen leállították a Barátságon zajló szállítást, és az a véleményem, hogy akár 2-3 éven belül ez véglegesen is megtörténhet. Túl azon, hogy a háború miatt az infrastruktúra is igen gyenge lábakon áll, egyre több ország szeretné függetleníteni magát az orosz nyersanyagtól - nem függetlenül attól sem, hogy az EU-nak ez egy konkrét elvárása. Hazánk az Adria-vezetéken át továbbra is kaphat majd nyersanyagot, de az orosz olaj vagy földgáz elég sokba kerül, így lassan lépések fognak történni annak érdekében, hogy erről lassan, de biztosan leváljunk.

Lesz most üzemanyagdrágulás?

Azt is megkérdeztük, hogy szerinte mostanában várható-e olajár-emelkedés, nem függetlenül a nemzetközi helyzet fokozódásától. Kedden éjszaka a jemeni lázadók megtámadtak egy olajszállító tankert a Vörös-tengeren, így a közel-keleti háborús helyzet ezzel is tovább romolhat.

Pletser Tamás szerint jemeni támadás ide vagy oda, mostanában nem várható emelkedés a piacon, még annak ellenére sem, hogy valóban nem tűnik ideálisnak a helyzet.

Sokkal inkább látszik az olaj világpiaci árában egy lefelé menő trend, ami a nemzetközi események tükrében persze meglepő. Egyrészt az Irán és Izrael közötti helyzet eszkalálódásától még mindig lehet tartani, de arra is figyelni kell, hogy Líbiában ismét polgárháborús helyzet van - amikor ez legutóbb előfordult, lezárták az olajmezőket, és erre most is számítani kell. Ugyanakkor azonban Kínában továbbra sincs komoly kereslet a kőolajra, és az OPEC ősszel megint csökkenteni szeretné a kitermelést. Fontos lesz az amerikai elnökválasztás novemberi eredménye is - és nem csak az olaj árában, hanem az alapkérdésben is, hogy akkor mi lesz a Barátság olajvezetékkel

- fejtette ki az energiaipari szakértő.