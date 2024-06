Kijött a hivatalos lista: ezek a hibridautók tarolták le a magyar piacot tavaly

A friss éves adatok szerint a Toyota 6 különböző modellel dominálja a hazánkban legnépszerűbb hibrid autók tízes toplistáját- ismertette a Használautó.hu. A portál szakértője ezen kívül a 0-5 és 6-10 éves használt személyautók átlagárainak is utánajárt, a money.hu vezetője pedig az egyre kedvezőbb kamatkörnyezetre hívja fel az autóvásárláshoz hitelben gondolkodók figyelmét.

Az elmúlt 1 éves adatok alapján, a Toyota modelljein kívül még a Mitsubishi, a Lexus és a Volkswagen fért fel a toplistára. A hibrid autók iránt az elmúlt évek során megnövekedett keresletet az is jól mutatja, hogy egy népszerű női magazin aktuális promóciójának köszönhetően már kuponkedvezménnyel (!) is vásárolható ilyen meghajtású gépjármű. Ha pedig a jelenlegi átlagárakat vizsgáljuk, a skála megközelítőleg 4 millió forinttól egészen 23,5 millió forintig terjed, a fiatalabb és idősebb használt hibridek között pedig akár 54,5%-os árbeli eltérés is látható.

„A hibrid Toyota modellek rendkívül jól tartják az árukat, megbízhatóságuk miatt sokáig használják őket a tulajdonosaik. A hibrid technológia legrégebbi fejlesztőjeként nem meglepő a széles kínálatot nyújtó márka dominanciája, de ez nem azt jelenti, hogy más márkájú hibridek ne lennének jók. Viszont mivel ezek a gyártók később dobták piacra saját modelljeiket, azok fiatalabbak és így drágábbak is, vagyis a rendkívül árérzékeny hazai piacon sokkal nehezebben találnak vevőkre” – mondta Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője.

