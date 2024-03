Imádják a magyarok a német használt autókat: elárulta a szakértő, ilyen hibára számíthatunk náluk

MTI Link a vágólapra másolva

Továbbra is leggyakrabban német modelleket hoznak be Magyarországra a használt járművekre specializált importőrök, akiket az is befolyásol, hogy a nyugat-európai piacokon nagyobb a kínálat - olvasható a Das Weltautó kereskedő cég közleményében.

Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum Budaörs értékesítési igazgatója kifejtette: az év erősen indult a használt autók piacán, ami összefüggésben van azzal, hogy Európa-szerte csökkent a használt autók ára, esetenként egy német vagy belga kereskedő nagyobb árengedményt ad, mint tavaly ilyenkor. Ennek is a következménye, hogy az idei első két hónapban 18 642 darabra rúgott a használtjármű-import Magyarországon, míg tavaly ilyenkor 16 987 darabot regisztráltak - tette hozzá a Datahouse adatait idézve. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Tóth Péter megjegyezte: a magyar vásárlók körében elterjedt nézet, hogy a nagy nyugat-európai piacokon jobban karbantartott autók vannak, gyakoribb a kocsicsere, jobbak az utak, ezért megkíméltebb modellekhez lehet jutni. Ugyanakkor Ausztriában és Németországban gyakran sózzák az utakat, ezért az idős modelleknél már a rozsdásodás is előfordul, márpedig leginkább az öreg autókat hozzák be használtan Magyarországra - fűzte hozzá. Az értékesítési igazgató szerint a magyar használtjármű-piacra az is hatással lesz, hogy amíg januárban 8040 új személygépkocsi került az utakra, februárban már 10 735. Így a tavalyi első kéthavi 18 041-gyel szemben az idén 18 755 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon. A használt import piac nagyját - együttesen 57,83 százalékát - február végéig továbbra is három kategória fedi le. Az alsó-közép kategória 4749 darabbal 25,47 százalékot tesz ki, a kisautóké 3122 darabbal 16,75 százalék lett, míg 2910 darabos forgalomba helyezéssel a felső-közép kategóriáé a piac 15,61 százaléka. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) A használt kishaszonjárművek behozatala 1505-re csökkent a tavalyi első két havi 1577-ről, míg 2022-ben még 2039 darabot regisztráltak - ismertetik a közleményben.

Címlapkép: Getty Images

