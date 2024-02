Már alig veszik a magyarok korábbi kedvenc népautójukat: miért fordultak el tőle?

Korábban rendre az újautó-eladási toplisták élén állt az Opel, a német márka az utóbbi két évben viszont már csak épphogy fért be a legnépszerűbb tíz gyártmány közé

Az Opel visszaszorulása különösen látványos a márka piaci részesedését nézve: a 2012-ben forgalomba helyezett új autók 13,5 százaléka volt Opel, míg ez az arány tavaly 3,5 százalékra süllyedt - írja a G7.

A magyarországi használt autók piacán egyelőre tartja vezető pozícióját az Opel, ám az elmúlt négy év adatain már látszik, hogy a márka jelentősége ezen a területen is folyamatosan kopik, igaz, viszonylag lassú ütemben.

Az új autók piacán az egyik legfontosabb európai tendencia a kínai gyártók előretörése, Spanyolországban például tavaly decemberben már az MG ZS modellje volt a legkelendőbb autótípus. Idén a BYD megjelenésével folytatódhat a gyártók közötti erőviszonyok átalakulása, amit az elektromos autók vásárlását ösztönző kormányzati támogatás mellett az is sejtet, hogy több meghatározó magyar autókereskedő is felvette a kínai márkát a portfóliójába, ráadásul a gyártó szegedi üzemlétesítése is befolyásolhatja a piaci fogadtatását.