Újabb parkolási szigor jöhet Budapesten? Egyértelmű üzenetet küldött Karácsony Gergely

Karácsony Gergely megkérdezné a budapestieket arról, hogy ingyen parkolhassanak-e a fővárosban a plug-in hibrid autók. A főpolgármester a párizsi népszavazással példálózott - ott a terepjárók parkolási díját emelnék háromszorosára.

Vasárnap arról szavaztak Párizs lakói, hogy szeretnék-e, ha a jövőben a háromszorosára emelnék meg a terepjárók parkolási díját, az ötlet átment - bár csak a lakosok kevesebb mint 6 százaléka szavazott. Ugyanakkor ennek kapcsán Karácsony Gergely főpolgármester a népszavazás eredményét méltatva jelezte, nem örül neki, hogy az általa „kamu zöld rendszámosnak” nevezett autók ingyen parkolhatnak a városban, és megkérdezné erről a lakosságot is.

Ma Budapesten minden zöld rendszámos autó ingyen parkolhat. Akkor is, ha nem is teljesen elektromos. Akkor is, ha egy normál autónál sokszorosan nagyobb a mérete. Akkor is, ha tulajdonosa nem is budapesti… A parkolódíjak azért vannak, hogy általuk szabályozzuk a város forgalmát. Természetesen van logika abban, hogy a városra kevésbé ártalmas, zéró kibocsátású autók ingyen parkolhassanak. Na de abban, hogy a naponta ingázó, kamu zöld rendszámos autók még ingyen is foglalják a parkolóhelyeket, abban mi a logika?

- írta a Facebookon Karácsony. Bár konkrétan nem írta le, de vélhetően a plug-in hibrid autókra gondolt, amelyek képesek néhány tíz kilométert elektromosan is megtenni (ezért jogosultak a zöld rendszámra), de hagyományos motor is van bennük.

Tavaly év végén került elő egy olyan minisztériumi előterjesztés, amely teljesen megvonná a zöld rendszám előnyeit a plug-in hibrid autóktól. Ezzel ezek az autók elveszítenék az (egyre kevesebb településen elérhető) ingyenes parkolás lehetőségét is, illetve regisztrációs adót, teljesítményarányos gépjárműadót, valamint adásvételkor vagyonszerzési illetéket is kellene fizetni utánuk a tulajdonosoknak. Az ügyben azóta nem történt fejlemény.