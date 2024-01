Érdemes feltankolni: a héten még olcsóbb lehet az üzemanyag, utána jön az újabb brutális drágulás

A töltőállomások üzemeltetői nem akarnak piaci hátrányba kerülni, így követik a Molnak, mint legnagyobb szereplőnek az intézkedéseit a kétlépcsős jövedékiadó-emeléssel kapcsolatban.

Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője az InfoRádióban arról beszélt, hogy a töltőállomások üzemeltetői nem akarnak piaci hátrányba kerülni, így követik a Molnak, mint legnagyobb szereplőnek az intézkedéseit a kétlépcsős jövedékiadó-emeléssel kapcsolatban – írja az infostart.hu.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a januárban esedékes 41 forintos üzemanyagár-emelést két részletben érvényesítik – január 1-jén 20 forinttal emelték az üzemanyagok árát, míg 15-én további 21 forintos emelés lesz a jövedékiadó-emelés miatt.

Jó hír ugyanakkor, hogy január 5. pénteken bruttó 10 forinttal csökkent a gázolaj nagykereskedelmi ára, míg a benziné nem változott. A holtankoljak.hu az oldalukra feltöltött árak alapján úgy számol, hogy a gázolaj átlagára 589 forint, míg a benziné 562 forint jelenleg.

Bujdos Eszter kiemelte, hogy három hónappal ezelőtt még 700 forint feletti átlagárakat sem tartottak elképzelhetetlennek a szakemberek, amitől a mostani átlagárak jelentősen elmaradnak. A régiós árakkal kapcsolatban ugyanakkor elmondta, hogy január közepétől a szomszédos országok többségében olcsóbb lesz az üzemanyag, mint Magyarországon.

Aki teheti, az már most is ezekben az országokban tankol, hiszen akár 3-4 ezer forintot is spórolhatnak a kinti kutaknál. Horvátországban a benzin és a gázolaj ára is átszámítva 532 forint literenként, míg Romániában 508 illetve 544 forint.