Újabb modelleket hív vissza a Tesla: ez a probléma velük

A Tesla 1,62 millió járművet hív vissza Kínában - írja a Reuters. A visszahívott modellek között vannak az S, az X, a 3 és az Y típusok is. Az USA-ban már két visszahívást is lebonyolított az amerikai elektromosautó-gyártó december folyamán, most pedig a cég második legnagyobb piacán szánta el magát erre a lépésre.

Elvileg a Tesla távoli szoftverfrissítéssel orvosolni tudja a felmerült problémákat, azonban az ázsiai ország szabályai szerint már ez a távolról vezérelt javítás is termékvisszahívásnak minősül. A frissítés nemcsak az importált Model S és X modelleket érinti, hanem azokat a Model 3 és Y modelleket is, amelyeket 2014 és 2023 között gyártottak Kínában. A frissítés célja az Autosteer funkció helytelen használata miatti ütközési kockázat csökkentése. A Tesla további 7538 darab Model S és X jármű esetében is szoftverfrissítést hajt végre. Ez a frissítés egy olyan problémát hivatott orvosolni, amelynek során az ajtók ütközés közben potenciálisan kinyílhatnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Reuters szerint több mint kétmillió autót hív vissza a Tesla az Egyesült Államokban is. Tavaly februárban pedig mintegy 362 ezer járművet kellett visszahívni az USA-ban a cégnek. EZ IS ÉRDEKELHET Hatalmas bukóban Elon Musk: elképesztő mélyrepülésben az X, amióta a Tesla-vezér rátette a kezét 71,5 százalékot veszített az értékéből az X, mióta Elon Musk 2022 októberében felvásárolta.

