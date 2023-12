Brutális sebességkorlátozást vezetnek be a fővárosban: 30 km/h lesz a megengedett ezeken a holland utakon

Amszterdam legtöbb útján péntektől szigorítják a sebességkorlátozást, a megengedett legnagyobb sebességet óránként 30 kilométerre csökkentik - jelentette az NL Times című angol nyelvű holland hírportál pénteken. A sebességkorlátozás minden mellékutat és egyes főutakat is érint, a város útjainak mintegy 80 százalékára terjed ki.

A tájékoztatás szerint a sebességkorlátozás minden járműre vonatkozik úgy az autóutakon, mint a kerékpárutakon, és vonatkozik a robogókra, az elektromos kerékpárokra, a helyi tömegközlekedést ellátó buszokra és a taxikra is. Egyes kiemelt sávokban, mint például a buszsávok, a buszok és taxik továbbra is legfeljebb 50 kilométeres óránkénti sebességgel haladhatnak. Az ötven kilométeres sebességkorlátozás a város főbb útjain továbbra is megengedett lesz.

A beszámoló szerint a városvezetés 2022 decemberében döntött a sebességkorlátozásról, a vonatkozó táblákat októberben helyezték ki, rajtuk matrica jelezte a december 8-i érvényességet. A járművezetőket útburkolati jelek is segítik az új rendelet betartásában, amit új sebeségmérő kamerák ellenőriznek

Az önkormányzat szerint a sebességkorlátozás 20-30 százalékkal fogja csökkenteni a súlyos balesetek számát, valamint hozzájárul a zajszennyezés mellett a károsanyagkibocsátás csökkentéséhez is. A belga főváros, Brüsszel 2019-től fokozatosan vezetett be 30 kilométeres óránkénti sebességkorlátozást a mellékutakon, a főbb utakon megengedett legnagyobb sebességet pedig a korábbi 70-ről óránként 50 kilométerre korlátozták.