Vége a potyázásnak, holnaptól ezért is fizetni kell a Penny áruházaiban: kiderült, pontosan mennyit

November 1-jétől több ponton is módosul a PENNY üzletek parkolóiban található elektromosautó-töltőállomások használata. Az ország mintegy 70 pontján található – eddig csak a nyitvatartási időben üzemelő – e-töltők éjjel-nappal elérhetővé válnak, az eddig díjmentes szolgáltatás pedig a piaci viszonyoknak megfelelő mértékben válik fizetőssé írja PENNY sajtólözleményében.

A hazai diszkontláncok közül a PENNY is fizetőssé tette a töltést az egyes áruházai parkolójában található e-töltőpontoknál. A pontonként elérhető, 22 kW-os töltési teljesítménnyel rendelkező AC töltés díjszabása egységesen 179 Ft/kWh lesz. A fizetős töltést az eddig is használt Polyfazer mobil applikációban vagy a Polyfazer honlapján, a bankkártya regisztrációját követően lehet elindítani. A PENNY parkolóiban található e-töltőket a V4 Plus Kft. üzemelteti, bármilyen – az üzemeltetéssel kapcsolatos – további kérdésben az áruház partnercégének munkatársai illetékesek.