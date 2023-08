Ez lehet az Aldi, Lidl, Penny új csodafegyvere: így spórolhat komoly pénzt több tízezer magyar autós

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Több hazai üzletlánc is ingyenes töltéssel várja az elektromos autóval és plug-in hibriddel érkezőket: ha másra nem, arra ezek a megoldások is tökéletesek, hogy legalább az útiköltségünk nullára jöjjön ki. Ezzel csábítja vásárlóit a Lidl és a Pennyi is, a többiek más stratégiát választottak: kérdésünkre az Aldi közölte, hogy ők ultratöltőkkel fogják teleszórni az országot, az Auchan újabb Tesla Superchargereket fog telepíteni a gyártóval közösen, a Tesco pedig a Shell-el együtt indít rohamot. Itt a Pénzcentrum nagy, áruházi autótöltő-körképe!

Az elszálló üzemanyagárak miatt egyre többen keresik az alternatív közlekedési módokat. Így az sem meglepő, hogy az Energiaügyi Minisztérium legutóbbi közlése szerint júliusban átlépte a 76 ezret a zöld rendszámmal rendelkező járművek száma Magyarországon, melyek több mint fele tisztán elektromos személyautó - az adatok szerint több mint 40 ezer ilyen van az országban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Sokan többek között azért is ódzkodnak az elektromos autóktól, mert nem lehet olyan egyszerűen "megtankolni" őket, mint a hagyományos autókat, a töltés sok időt vesz el az autóstól. Viszont egy kis előretervezéssel ez a kellemetlenség kiküszöbölhető, ráadásul, mint a Pénzcentrum körképéből kiderült, még spórolni is lehet, ha a holtidőben tölt az autó, amikor amúgy sem használnánk. Például ameddig bevásárolunk a boltban. A Pénzcentrum most végigkérdezte a nagy hazai üzletláncokat, hogy milyen töltési lehetőségeket kínálnak az elektromos autóval érkező vásárlóknak és mennyiért. Mint kiderült, nem egy helyen ingyenesen lehet tölteni a vásárlás ideje alatt! Így ha mást nem, ezidő alatt kvázi visszatölthetjük a kocsiba azt, amit kiautóztunk ameddig eljutottunk bevásárolni - azaz az útiköltség nulla lesz. Ez azért annyira nem rossz! De lássuk, mit kínálnak az áruházak a villanyautósoknak. A Penny átvállalja a töltési díjat A PENNY Magyarországon található 229 áruháza közül jelenleg 73 helyszínen található elektromosautó-töltő állomás. Ezek száma folyamatosan nő, 2023-ban két új töltőponttal bővült a hálózat - közölte Kazatsay Eszter, a vállalat magyarországi kommunikációs vezetője. A tarifák kapcsán arról beszélt, azt a szerződéses partnerük határozza meg, de ők a díjat átvállalják a vásárlóktól, magyarul az áruházaknál ingyenes az autótöltés. Arra a kérdésünkre, hogy mekkora az állomások kihasználtsága, Kazatsay Eszter azt mondta, a legutolsó vizsgált hónapban 16 602 alkalommal használták az áruházaknál található állomások valamelyikét, ami összesen közel 225 ezer kWh villamos energia felvételét eredményezte. Ez átlagosan napi 536 töltést, töltésenként pedig 13,55 kWh energiafelvételt jelent. A magyarországi leányvállalatot is tulajdonló REWE-csoport határozott klímastratégiai tervvel rendelkezik. Ez sok más elem mellett természetesen kiterjed a megújuló energiaforrások felhasználására is, amelynek szerves részét képezik az áruházaink területén található elektromosautó-töltők. Ezek számát a PENNY a jövőben folyamatosan bővíti majd, mind a tervezett jövőbeni új üzletnyitások helyszínén, mind pedig a már meglévő áruházak parkolóiban - felelte arra a kérdésünkre, hogy miképpen tervezik a jövőben bővíteni a töltőhálózatukat. A Lidl-nél fél óra ingyenes Megkeresésünkre a Lidl Magyarország azt közölte, hogy elkötelezettek amellett, hogy elektromos töltőhálózata révén minél jobban hozzájárulhasson a környezetbarátabb közlekedéshez. Az áruházlánc fenntarthatósági intézkedéseinek keretében folyamatosan bővül az elektromos autótöltőhálózat, melynek eredményeként Magyarországon a vásárlók ma már 115 áruháznál vehetik igénybe a szolgáltatást. Összességében az áruházak parkolóiban összesen 208 töltőoszlopnál, 483 csatlakozópont várja a villanyautósokat, akik hetente átlagosan 4500 töltést indítanak a töltőoszlopokról. A környezetbarátabb közlekedéshez az áruházlánc azáltal is hozzájárul, hogy töltőhálózatán megújuló energiaforrásból származó zöld áramot biztosít. Az áruházaknál kihelyezett elektromos töltőállomásoknak köszönhetően a vásárlók a bevásárlás ideje alatt gyorsan és kényelmesen tölthetik fel járműveiket. Az általános szerződési feltételek szerint az elektromos töltőállomások a regisztráltak számára az áruházak nyitvatartási idejében vehetők igénybe. Az elektromos töltők kizárólag a Lidl eCharge mobiltelefonos applikációval működnek és jelenleg ingyenes 30 perces töltést biztosítanak a felhasználónak - írta válaszában a cég. Arra a kérdésünkre, hogy a jövőben hogyan tervezik bővíteni a hálózatukat, szűkszavúan annyit közöltek: "a vállalat az idei évben is folytatja a töltőállomok telepítését." Ultratöltőkkel szórja tele az országot az Aldi Az ALDI válaszában emlékeztetett, hogy még 2018-ban kötöttek megállapodást az E.ON-al arról, hogy 123 magyarországi áruház parkolójában lesz elérhető a szolgáltató által telepített és üzemeltetett töltőpont. Az első töltőpontokat 2019. májusában adta át a két cég. Jelenleg 98 helyszínen összesen 151 db elektromos töltő üzemel. Ez a szám azonban folyamatosan emelkedik a nemrégiben bejelentett közös fejlesztéseknek köszönhetően, hiszen az E.ON az ALDI-val együttműködésben 2025 elejéig 300 kW teljesítményű egyenáramú ultragyors töltőállomásokat telepít az üzletlánc 15 áruházának parkolójában, amelyek közül az elsőt 2023. júniusában már át is adták Székesfehérváron. A 15 ultragyors töltő közül 12 esetben meglévő töltőoszlopot cserél az E.ON ultragyors töltőre, illetve 3 új helyszínnel bővül a töltési lehetőség - magyarázták. A boltlánc autótöltőin fizetni kell, a következő tarifák szerint: Vidéken egységesen 199 Ft/kW az ár, ebbe Pest megye is beletartozik.

Budapesten AC-töltés: 199 Ft/kWh + 8 Ft/perc a 240. megkezdett percet követően, DC-töltés: 199 Ft/kWh + 18 Ft/perc a 60. megkezdett percet követően

Az ultratöltők, ami jelenleg csak Székesfehérváron üzemelnek a parkolóban: 299 Ft/kW. Az ultratöltők kapcsán elmondták még, hogy azok a 300 kW-os teljesítményt megosztva, kétszer 150 kW-ot tudnak biztosítani, így összesen 30 db ultragyors töltőn, 60 töltőpont áll majd az autósok rendelkezésére. A telepítések helyszínei: 2151 Fót, Fehérkő utca 5. 2030 Érd, Sulák utca 2. 2045 Törökbálint, Süssen utca 1. 9700 Szombathely, Szent Gellért utca 49. 9012 Győr, Malomszéki út 11. 2700 Cegléd, Mozdony utca 2. 8600 Siófok, Attila utca 74. 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 13. 6000 Kecskemét, Izsáki út 69. 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 1. 6500 Baja, Dózsa György út 87. 4030 Debrecen, Ozmán utca 1. 8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 6. 8200 Veszprém, Dornyai Béla utca 5. A Fóton, Érden, Törökbálinton telepített ultragyors töltőket a tervek szerint már idén használatba vehetik az autósok - tették hozzá. A Shell-el el indít töltőrohamot a Tesco A Tesco kérdésünkre kifejtette, hogy a Shell-el együttműködve bővítik a már meglévő töltőhálózatukat. A tavaly ősszel bejelentett partnerségnek köszönhetően a Shell Recharge hálózata országos lefedettséget biztosít majd a Tesco áruházaknál. A fenntarthatóság jegyében a Tesco vállalta, hogy 2035-re eléri a karbonsemleges működést, míg 2050-re támogatja a nettó zéró kibocsátás elérését az értéklánc egészében - fejtette ki a boltlánc. Jelenleg 29 Tesco áruház parkolójában üzemel a vásárlói parkolóban elektromos autótöltő. Minden parkolóban 2 db töltőoszlop, oszloponként 2 db töltési ponttal. Mind 22 kW teljesítményű AC töltő. A töltőket az adott ingatlan tulajdonosa, illetve 18 helyszínen a Shell üzemelteti. A következő 3 évben pedig összesen több mint 100 Tesco áruház parkolójában fog elektromos töltőpontot telepíteni a Shell - közölte kérdésünkre a Tesco sajtóosztálya. Újabb Tesla-töltőket ígér az Auchan Az Auchan közölte, hogy hat áruházuknál (Miskolc, Szeged, Törökbálint, Fót, Szigetszentmiklós és Debrecen) összesen 78 töltőállomás üzemel, terveik szerint idén ez a szám Székesfehérváron és Óbudán 12-12 autótöltővel bővül. A tarifák változóak, a Tesla például napszak és leterheltség függvényében változtatja azokat. A díjazás alapvetően két tételből adódik össze: a villamosenergia aktuális díjából és a töltő használati díjából, amit percben mérnek - tették hozzá. Mint elárulták, a kihasználtság 80-100 száz között mozog, több helyen 100 százalék felett is, ami azt jelenti, hogy adott esetben egy kicsit várakozni is kell a töltésre - ezeknek az adatoknak a figyelembevételével bővítik tovább folyamatosan a töltőrendszert. Ismert, hogy az áruháuzlánc partnerséget kötött a Teslával, több áruházuk parkolójában is üzemel Supercharger töltőállomás. Kérdésünkre elárulták, hogy tervben van további Tesla-töltők telepítése, de konkrétumokat nem osztottak meg velünk.

Címlapkép: Getty Images

