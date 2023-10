Már szavaztak is róla: sok idős magyar bukhatja a jogosítványát ezzel az új szigorítással?

A Pénzcentrum olvasói lényegében a Német Autóklub álláspontját képviselik: nem lehet kizárólag életkor alapján megállapítani, hogy szigorúbban kell-e vizsgálni a vezetési képességeket - derült ki a szavazásból, amelyet a héten indítottunk. Az ADAC elnöke szerint az uniós javaslatot ebben a formájában nem lehet elfogadni, az idősek a statisztikák szerint ráadásul még óvatosabb sofőrök is, mint a fiatalabbak.

Lényegében a Német Autóklub (ADAC) álláspontját képviselik a Pénzcentrum olvasói is abban a kérdésben, hogy szigorúbban kellene-e vizsgálni, hogy az idős sofőrök alkalmasak-e a vezetésre. A héten a szervezet külön cikkben számolt be róla, hogy az EU növelni kívánja a közlekedés biztonságát az utakon, ezért többek között a jogosítványok reformját is tervezik, figyelemmel kísérik az idősebb vezetőkre vonatkozó szabályokat is.

Így a jövőben az is bekövetkezhet, hogy nem csak orvosi vizsgálaton, hanem valamiféle KRESZ-teszten is részt kellene vennie az érintetteknek. Az ADAC ugyanakkor azt mondja, hogy nem arányos a szabályozás, főképpen, mert amúgy is az idősebb vezetőkre jellemzőbb a helyzethez igazodó vezetési stílus és előrelátó közlekedés, jellemzően kockázatos manőverekbe sem keverednek.

Gerhard Hillebrand, a szervezet közlekedési elnöke konkrétan kijelentette, hogy a javaslatot ebben a formájában nem lehet elfogadni. És még az sincs kidolgozva, pontosan hogyan is kellene ellenőrizni az idősek képességeit. A szakember azt mondta, nem csak az időseknek, hanem úgy általában mindenkinek kételkednie kell saját vezetési képességeiben, senki se bízza el magát.

Egyértelmű a szavazás eredménye

Korábbi cikkünkben olvasóink véleményét is megkérdeztük az ügyben: támogatnák-e, hogy szigorúbban vizsgálják, hogy az idősek alkalmasak-e a vezetésre. Több mint 32 ezren mondtak véleményt a dologról - nekik külön köszönjük! -, az eredmény pedig eléggé egyértelmű.

Mindössze 11,67% értett egyet teljes mértékben a szigorítással. 38,92% pedig azt mondta, hogy részben támogatna egy ilyen rendszert, viszont ne csak az életkor, hanem az egészségi állapot is döntsön a felülvizsgálat kérdésében. 49,4% pedig teljes mértékben elutasítja a javaslatot, nem kell szigorúbban vizsgálni az idősek alkalmasságát.