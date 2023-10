Új javaslat érkezett a magyar rendszámtáblák változtatásáról: erre eddig miért nem gondoltak?

Alig több, mint 80 ezer környezetkímélő, zöld rendszámmal rendelkező jármű fut hazánk útjaink, melyből a konnektorról tölthető hibrid járművek közel 35 ezres darabszámot képviselnek. Mivel valóban elterjedtek az olyan zöld rendszámra jogosult plug-in hibrid autók, melyek 3000 köbcentis motorral, illetve közel 700 lóerővel rendelkeznek, így ezen gépjárművek zöld rendszámtól történő megfosztása indokolt a jövőben, de a konnektorról tölthető, így tisztább közlekedést lehetővé tevő járművek általános és teljes kizárás viszont nem. A készülő jogszabály-módosítás ne visszamenőleges hatályú legyen, azaz a jelenlegi tulajdonosoknak lehetőségük legyen megtartani a zöld rendszámot - írja közleményében a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület.

Az általuk javasolt szabályozásban érvényesítendő kritériumok a károsanyag-kibocsátás csökkentésére, a tisztán elektromos üzemmódban megtehető kilométerek növelésére, a motor-lökettérfogat és teljesítmény, illetve a járműönsúly felső határának megjelölésére irányulnak.

"Akár tisztán elektromos, akár konnektorról tölthető hibrid gépjárműről beszélünk, a vásárláskori felár a legtöbb esetben igen jelentős (bár folyamatosan csökken) a hagyományos belsőégésű motorral szerelt gépjárművekhez képest. Ahhoz, hogy az egyéni és kollektív környezetvédelmi célok mellett a tulajdonos gazdasági szempontjai is érvényesüljenek, nélkülözhetetlenek a különböző direkt és indirekt gazdasági ösztönzők. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a zöld rendszámra jogosult gépjárművek mentesülnek a regisztrációs adó, gépjárműadó, cégautóadó alól, illetve vagyonszerzési illetékmentességet is élveznek, továbbá ingyenesen parkolhatnak a települések többségén, például még Budapesten is" - írták a Facebookon.

Külső és belső felmérések alapján látható, hogy a döntéshozatali mechanizmust, kiváltképpen annak gazdasági részét számos tényező befolyásolja (például fogyasztáscsökkenésen keresztüli megtakarítás), de az ingyenes parkolás intézménye is igen erős ösztönző. Vegyük alapul Budapestet. A parkolási költség megtakarításának elméleti maximuma tekintetében elmondható, hogy Budapesten 1 év leforgása alatt akár több, mint 2 millió forint is megtakarítható (kb. 250 munkanap és „A zóna” paraméterekkel számolva). Természetesen ennyit senki sem fizetne, hiszen fele ennyiből a legdrágább utcákban is lehet parkolót bérelni éves szinten. A cégautóadó mentességgel évente közel fél millió forint is megtakarítható, de magánszemélyként is tízezreket spórolhatunk éves szinten csak a gépjárműadó mentességgel. De ha már „csak” néhány százezer forint is megtakarítható éves szinten, az is jelentős költségcsökkenést, illetve gyorsabb megtérülést jelent a gépjármű tulajdonosa számára, tehát a tét igen nagy

- áll a közleményben. Felhívták a figyelmet: "Alig több mint 80 ezer környezetkímélő, azaz a jelenlegi szabályozás szerint zöld rendszámmal rendelkező jármű fut hazánk útjaink, melyből a konnektorról tölthető hibrid járművek közel 35 ezres darabszámot képviselnek. A Magyarországon futó személyautók alig több, mint 0,8 százalékát teszik ki ezen járművek. Látható, hogy a konnektorról tölthető hibridek részaránya igen csekély, így költségvetési oldalról nem látjuk indokoltnak a teljeskörű kizárást."