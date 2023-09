Itt a javaslat: így szigorítanák a jogosítványszerzést, ezeket az autókat nem is lehetne vezetni

Molnár Zsolt országgyűlési képviselő sajtótájékoztatót tartott, és a jogosítványok szigorításáról szóló terveit ismertette- írja a Promotions.

Szeptember 21-én a Közlekedési Balesetek áldozatainak állított emlékmű mellett tartott sajtótájékoztatót Molnár Zsolt, országgyűlési képviselő. A tájékoztatón a képviselő a jogosítványok szigorításáról beszélt.

A frissen jogosítvány szerző tanulók az első 3 évben kizárólag 150 kw-os, azaz 200 lóerős autókat vezethessenek, ezzel is megelőzve az újak rutintalanságából adódó esetleges balesetek valószínűségét. Valamint a kezdeményezésében arra is kitért, hogy a végzős diákok számára kötelezővé kéne tenni fél év KRESZ oktatást az iskolákban, ezzel pedig nem csak a biztonságos közlekedésre való nevelést lehetne elősegíteni, de a családok válláról is nagyobb anyagi terhet lehetne levenni.

De a szigorítást nem csak a frissen papírt szerzőkre terjesztenék ki, a képviselő szerint az olyan autókat, sportkocsikat, melyek teljesítménye meghaladja a 400 kilowattot (tehát 543 lóerőt) külön jogosítványhoz kéne kötni, valamint alkalmassági vizsgához, mert ezek vezetése és felépítése nem hasonlatos az általunk megszokott mindennapi modellekhez. A javaslatai egyelőre csak benyújtásra kerültek, arról nincsen információ, hogy elfogadták e.