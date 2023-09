Így lopnak el simán bármilyen autót az egyszerű indítókulcs-csellel: nagyon könnyű bedőlni neki

Fondorlatos csellel lopott németországi autókat egy magyar férfi és egy nő. Most elkapták őket, és rengeteg eltulajdonított autót foglaltak le tőlük – adta hírül az RTL Híradó.

Rengeteg autót pakoltak trélerre a napokban a rendőrség munkatársai Budapesten. Kiderült ugyanis, hogy az autók mindegyike lopott. A párost egyébként még hétfőn fogták el Csepelen, de akkor még csak egy néhány napja ellopott autó kapcsán. Ezt követően derült ki, hogy jóval több van a számlájukon.

A lopott autóknak a páros vagy lecserélte a rendszámát vagy az alkatrészeiket építették be más járművekbe. Az eset érdekessége a páros módszer. A tolvajok ugyanis vásárlást színlelve keresték fel az autókat hirdető németeket, akiktől személyes találkozáskor mindig elkérték az indítókulcsot, helyette viszont hasonlót vagy üres kulcsházat adta vissza csupán. Kis idő múlva pedig visszatértek a helyszínre, majd simán elhajtottak a járgányokkal az eredeti kulcs birtokában.

Az ügyben már a német rendőrség is nyomozott, itthon pénzmosással is vádolják őket. A 47 éves férfi elkövetőt már le is tartóztatták, egyelőre egy hónapra vonták ki a forgalomból. A csatorna információi szerint a férfi többszörösen büntetett, elsősorban lopási ügyei voltak.