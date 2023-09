Új forgalmi táblák lepik el Magyarországot: errefelé helyezik el őket, nagyon könnyű belefutni

Elkezdődött a suli, és a magyar autósok egyre több helyen találkozhatnak új "közlekedési" táblákkal - írja az énbudapestem.

Újabb „Puszi és menj!”- táblát adták át Újbudán, ezúttal a Gellérthegy lábánál található Köbölkút utcai általános iskolánál. Ahogy a portál írja, ehhez hasonló tábla először Angyalföldön jelent meg, annyira bevált, hogy több kerületben elkezdték alkalmazni, és több vidéki nagyváros is átvette.

Igaz ugyanakkor, hogy az új tábla a a KRESZ-be még nem került be, inkább szimbolikus, figyelemfelhívó szerepe van. A kék alapú táblán egyébként a sofőr és gyermeke látható, és a mondanivaló lényege az, hogy az autós csak addig várakozzon egy helyen, amíg puszit/ölelést nem vált utasával, és már hajt is tovább. A tábla azért is érdekes, mert olyan helyekre is kihelyezésre kerül, ahol egyébként várakozni tilos táblát találnának az autósok.

Bár a táblák elsőre ötletesnek tűnhetnek, nem mindenki örül nekik. Korábban a Levegő Munkacsoport jelezte, nem hívei az egyre trejedő tábláknak. Mint írták, a parkolóknak egyetlen előnye, hogy nem a forgalmi sávban áll meg a szülő, amíg csemetéje kiszáll, miközben számos hátránya van. Az egyik például, írja a Levegő Munkacsoport, hogy értékes közterületet vesz el rövidtávú parkolás számára, az autóval való közlekedésre ösztönöz, ebből következően az iskolák környékén semmivel nem lesz kisebb a légszennyezés, mindezzel összefüggésben ráadásul fenntarthatósági szempontból rossz példát mutat a gyerek számára.