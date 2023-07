Titkos út a Balatonra, Velencei-tóra: erre még elkerülheted a gigadugót az M7-esen

Óriási dugó alakult ki az M7-esen pénteken délután egy baleset miatt, 3 óra után már 10 kilométeres volt a torlódás, és a 7-es főút is kezdett bedugulni. Megmutatjuk, a Pénzcentrum szerkesztőségének tuti útvonalát, amerre elkerülhető a torlódás, és maximum 2,5 óra alatt meg lehet járni Balatonakarattyát!

Óriási dugó alakult ki az M7-esen pénteken délután a Balaton felé: egy baleset miatt torlódik a forgalom, a hírek szerint már 10 kilométer hosszan áll az autópálya. A hatóságok szerint a 7-es főút is erősen torlódik, így aki teheti az M6-os autópályán kerüljön, majd visszatérni a Pusztaszabolcs-Velence-Kápolnásnyék útvonalon tudnak.

Aki még csak mostanában indulna útnak a Balaton és a Velencei-tó felé, az gondolja át, merre menne, mert nem kelleme a hőségben araszolni. Most megmutatjuk, melyik a Pénzcentrum szerkesztőségének kedvenc kerülőútja. Akár ma a visszaútón, akár a nyár további részében is hasznos lehet, ha valaki tud erről az útvonalról, ugyanis torlódásra itt nemigen kell számítani és nagyjából 2,5 óra alatt meg lehet tenni a Budapest-Balaton távot.A Google Maps most sem ír nagyobb torlódást!

Az útvonal így néz ki a Balatonakarattyáig:

Budapest > Budaörs > Etyek > Alcsútdoboz > Vértesacsa > Lovasberény > 811-es út > Székesfehérvár > Sárszentmihály > Sárkeszi > Nádasdladány > Jenő > Füle > Balatonfőkajár.

A Velencei-tóhoz a fenti útvonalat követve Alcsútdoboznál kell Vértestarcsa felé venni az irányt, majd pedig a Lovasberény > Nadap útvonalon juthatunk el a tóhoz.

Ezen az útvonalon akár a magyar tenger, akár a főváros felé igyekszünk 2-2,5 óra alatt a nap bármelyik szakában meg lehet járni a távot, ráadásul a tájban is lehet gyönyörködni.