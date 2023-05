Rengeteg új autót tesztelhetsz szabadon fillérekért: itt a teljes márka és árlista!

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Nem csak az autós újságírok kiváltsága, hogy új autókkal furikázzanak: az átlagembernek is lehetősége van új Teslát, BMW-t, Mercedest kipróbálni, viszonylag olcsón - sőt, még kabriózni is. Ugyanis a budapesti autómegosztós cégeknél ezeket mind ki lehet bérelni. A Pénzcentrum most megnézte, mi mennyibe kerül a cégek palettáján, ha valaki egy napra szeretne mókázni.

Sokan irigylik az autós újságírókat, akik mindig a legújabb modellekkel furikázhatnak, eseményekre járnak. Nem mondom, valóban nem rossz dolog beülni egy-egy szép új autóba, de éppen ugyanannyi nyűggel is jár a dolog, mint amennyire mókásnak hangzik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Erről legutóbbi interjúnkban Handrás is beszélt, aki inkább a dolog utazós részével nincs annyira kibékülve: Annyiszor hallottam, milyen jó az autós újságíróknak, hogy ingyen utaztatják őket mindenhova, de azt nem tudják, hogy ehhez hajnalban kell kelnem, kimenni a reptérre. Ha szerencsénk van nem fapadossal, hanem valami normál légitársasággal megyünk, ha nincs akkor átszállással és késéssel megérkezünk valahova. Rossz esetben aznap le kell forgatni az autót és indulni haza, jó esetben alszunk egyet, de korán fel kell kelni, forgatni, majd hazamenni. Komolyan mondom, amit a legjobban utálok ebben a munkában, az ezek az utazások. Gyűlölöm a koránkelést, hogy egy tök ismeretlen helyen vagyunk, nem tudjuk, hol van a jó fotós-videós helyszín, többnyire egyedül kell mennem, nem vihetek operatőrt. Agyhalál az egész… Valóban, kényelmesebb, ha az importőr ad egy autót egy hétre, de ez jellemzően a média sajátja. Átlagember ritkán kap ennyi időre tesztautót, de lebeszélni is egy fokkal nehezebb a dolgot. Most mutatunk egy könnyebb módot arra, hogy bárki viszonylag új autókat tesztelhessen, nem olyan drágán. Tesla is van a kínálatban! A trükk nem más, mint a bárki álal igénybevehető autómegosztó szolgáltatók, akik rendre frissítik a flottáikat, hogy az ügyfelek mindig viszonylag új járgányokat bérelhessenek ki. Megnéztük a három budapesti szolgáltató autókínálatát, illetve azt, hogy mennyiért lehet kibérelni az autókat. A napi árakat vettük alapul, mert képzeletbeli autóbérlőnk élményt szerezni, tesztelgetni akar, nem a-ból b-be közlekedni. A múlt héten robbant a bejelentés, hogy a Mol Limo új Tesla Model 3-akkal erősítette a flottáját. Ezekkel azonban nem lehet teljesen szabadon furikázni, az új Limo Fix szolgáltatás keretein belül lehet őket kibérelni, azaz egy kijelölt állomásról kell felvenni és ugyanott kell leadni is az autót. Aki ki akarja próbálni az új elektromos autókat, annak a XI. kerületi, Hunyadi János út 2. szám alatti MOL töltőállomáson kell felvennie a Teslákat, és oda kell őket lerakni is. Oké, ez nem a "potom pénzért" kategória, egy Tesla napi kibérlése 54 900 forintba kerül (egyébként máshol sem olcsóbb egy napot Teslázni, és ott kaució is van), maximum napi 200 kilométert lehet vele menni, minden plusz kilométer 99 forintba kerül - több napos bérlés esetén összevonódnak a napi kilométerek, maximum 72 órára lehet őket elvinni. Mindenesetre a szolgáltatás része az országos pályamatrica és az ingyenes töltési lehetőség a Mol saját állomásain. De mi van még a Limo kínálatában? Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Például az egyik legolcsóbb itthon kapható elektromos autó, a Dacia Spring, úgyhogy ha valaki ennek a megvásárlásán gondolkodik, annak jó lehetőség lehet egy napra kipróbálni, ez alkalmi (azaz nem előfizető) felhasználóként 9928 forintba kerül, ebben 50 kilométer van benne, ha többet mennénk az 99 forintba kerül kilométerenként. Plusz 200 forint bérlésindítási díj.

A kisautók (Fiat 500, VW UP!, Kia Picanto) napi bérlése 12 438 forintba kerül, szintén 50 kilométer van benne az árban, 99 forint minden efeletti. Plusz 200 forint bérlésindítási díj.

A középkategória (Toyota Yaris, Opel Astra) 17 488 forintért bérelhető egy napra, hasonló feltételekkel. A bérlésindítási díj itt már 300 forint.

A Mercedes A-osztály 22 438 forintba kerül egy napra, a kilométerlimit és a pluszban fizetendő is ugyanaz, a bérlést 300 forintért lehet elindítani. Ugyanennyibe kerül az Opel Combo Cargo is, de ez inkább a költözőknek, sok cuccot szállítóknak praktikus, nem a just for fun autókázni vágyóknak. A Share Now flottája is elég változatos, náluk külön kategóriába sorolták az autókat, és van kabriójuk is! A járművek kategóriabontása így néz ki: XS: Fiat 500

S: 3 ajtós Mini, Peugeot 208 és e-208, Opel e-Corsa

M: Peugeot 3000

Special: Mercedes A-osztály, BMW 1, i3 és X1, illetve Mini cabrio A napidíjas konstrukció 100 kilométert foglal magába, minden további kilométer 99 forintba kerül. A kategóriánkénti díjszabás a következő: XS: 16 090 Ft + 999 Ft Alapdíj

S: 19 590 Ft + 999 Ft Alapdíj

Cabrio október 1. és március 31. között: 19 590 Ft + 999 Ft Alapdíj

Cabrio április 1. és szeptember 30. között: 29 490 Ft + 999 Ft Alapdíj

M: 22 690 Ft + 999 Ft Alapdíj

Special: 29 490 Ft + 999 Ft Alapdíj Látható, hogy a cég is gondolt arra, hogy a "szezonban" megugrik az igény a cabrio Minik iránt, az év ezen részében ezek a legdrágábban kibérelhető autók. A GreenGo-nál csak elektromos járművek elérhetők, úgyhogy a szolgáltató azoknak lehet kedvező, akik elektromos kisautó vásárlásában gondolkodnak. Ugyanis a flotta Volkswagen e-UP és Skoda Citigo e iV modellekből áll (plusz van teherszállításhoz Renault Kangoo Z.E. is). A napidíj annak függvényében alakul, hogy mekkora az akkukapacitása a kibérlendő járműnek, azaz lefordítva mekkora a hatótávolsága. Egy 18 kWh-s kocsi (ez a VW e-UP) naponta 16 680 forintba kerül, 100 kilométer van a napi csomagban, efelett 48 forintot számláznak ki kilométerenként. A 36 kWh-s autók (Citigo) napidíja 17 680 forint, szintén 100 kilométert tartalmaz és szintén 48 forint a plusz kilométerdíj. A Kangoo-kat 22 680 forintba kerül egy napra kibérelni, a többi feltétel ugyanaz.

