Elmegy a magyar autósok élete a dugóban: hosszú órákat araszolnak minden évben

Majdnem négy teljes napot ülnek a magyar autósok a forgalmi dugókban, és régiós összehasonlításban sem állunk jobban.

Ahogy minden évben, most is összeállította a globális dugórangsort egy Tomtom nevű, navigációs alkalmazást fejlesztő cég, a rangsorban majdnem 400 város szerepel. Mint kiderült, Budapesten elég sokáig tart a dugóban araszolva megtenni egy 10 kilométeres utat, ez átlagosan 21 perc 40 másodpercbe kerül. A régióban ezt Varsó, Prága és Pozsony is veri, de Bukarestben 27 percet mértek, vagyis ők rosszabb helyzetben vannak.

A toplista élén a 10 kilométeres összevetésben London áll, ahol az utat 36 percbe telik megtenni. Második az indiai Bengaluru lett, a harmadik pedig Dublin, ahol 28 perc a szintidő. A rangsorból az is kiderült, hogy egy magyar autós tavaly 92 órát töltött forgalmi dugóban, ami csaknem 4 teljes napot jelent - mindez ráadásul 63 ezer forintjába került.