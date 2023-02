Új módszerrel razziáznak a magyar utakon: ezért keményen büntetnek, érdemes figyelni + videó

Új módszerrel ellenőrizték az autósokat a rendőrök az utóbbi napokban, ami elsősorban a passzív biztonsági eszközök, így a biztonsági öv, a bukósisak és a biztonsági gyermekülés használatára terjedt ki. Drónnal, civil gépjárművekkel is ellenőrizték az övhasználatot.

Az ötnapos akcióban a rendőrök 1161 személlyel szemben szabtak ki közigazgatási bírságot, azért mert becsatolt biztonsági öv nélkül közlekedtek, 43 esetben kellett intézkedni azért, mert a gyermekülést nem megfelelően használták, és voltak olyan motorosok, akik becsatolt bukósisak nélkül ültek a motorra.

Az autópályákon új ellenőrzési eszközöket is bevetettek a rendőrök a szabálysértők kiszűrésére. Drónnal és a civil – rendőri jelzés nélküli – kisbusszal lefülelhetők azok a járművezetők is, akik adott esetben a rendőri ellenőrzést észlelve, menet közben csatolják be a biztonsági övet. A rendőrségi tapasztalatok alapján, az övhasználattal akár 60 százalékkal is javulhat a túlélés esélye egy baleset során.