Egyre kilátástalanabb a magyar autóvásárlók helyzete: csúnyán ráfizethet, aki most kivár

Egyre nagyobb méreteket ölt az autóhiány Németországban, ami közvetetten a magyar piacra is jelentős hatást gyakorol. Egy friss elemzés szerint a kinti autóárak majdnem 20 százalékot emelkedtek néhány év leforgása alatt, de ami mégnagyobb gond, hogy a gyártók már szinte alig árulnak olcsóbb, alacsonyabb felszereltségű autókat, ami nehéz helyzetbe hozza azokat a vásárlókat, akik szerényebben extrázott, de új autót keresnek. Így ők nem is cserélik le olyan gyakran az autóikat, mint régen, ami meglátszik a használtpiacon, és a magyar importon is.

Egyre gyakrabban emelnek áraikon az autógyártók - derült ki az ADAC összesítéséből. A német autóklub szerint bár nem újkeletű jelenség, hogy drágulnak az új gépkocsik, de ameddig korábban egy-két alkalommal írták át az árcédulákat évente, addig mostanra már gyakorlatilag negyedévenként drágulnak a személygépjárművek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az elemzésükben megjegyzik, hogy bár a recessziós félelmek és a többi gazdasági nehézség aggodalmra adhat okot, de az autóipar rekordnyereséggel működik. Mindez nem azért van, mert több autót adnának el, sokkal inkább a már említett áremelések miatt. A piaci elemzésükből kiderült, hogy a Németországban kínált összes modell és felszereltségváltozat átlagára a 2017-es 44 908 euróról 2022 júliusára 53 525 euróra emelkedett. Ez 19 százalékos növekedést jelent 5 év alatt, és az ADAC szerint a német inflációnak is ez lehet a hajtómotorja. Autót vennél, de szűkös a keret? Nézz körül a Pénzcentrum autóhitel kalkulátorában! A szakértők szerint a haború okozta alapanyagellátási problémák, ileltve a hosszas szállítási idők is hiánycikké tették az új autókat. Ennek eredményeként a gyártók eladást ösztönző kedvezményeket sem adnak: ezzel a vásárlókat duplán büntetik: hosszabb várakozási idővel, illetve magasabb árakkal - állapították meg. Emellett egyes gyártók egyszerűen már nem kínálják az olcsó modellváltozatokat - vagyis olyanokat, amelyek alacsonyabb felszereltséggel és gyengébb motorral rendelkeznek. Ehelyett az iparág a nyereséges verziókra és a magasabb haszonkulcsokkal eladható modellekre összpontosít. Így pedig egyre nehezebb dolga van azoknak az autóvásárlóknak, akik "kevesebbel" is megelégednének, de mindenképpen új autót szeretnének. Ennek egyébként nem lehet oka a félvezetők hiánya, mert különösen a drágább, jól felszerelt modellekben lényegesen több van belőlük, mint az olcsóbb verziókban - húzták alá a szakemberek. Elképesztő drágulást figyeltek meg az elektromos autóknál is: a legkelendőbb, legkisebb modellek ára 2017 óta 44 százalékkal emelkedett, és ahogyan haladunk feljebb a méretkategóriákban, úgy lesz egyre kisebb mértékű a drágulás. (x) Összességében a német autóklub szerint is egyre szűkül azok köre, akik új autót engedhetnek meg maguknak az országban, ezért a szervezet arra szólította fel az autógyárakat, hogy gondolják újra árpolitikájukat, mert "a mobilitás nem válhat a magasabb jövedelműek kiváltságává." Magyarországra is begyűrűzött az autóhiány Már januárban lehetett hallani problémákról a német autópiacon (pedig akkor még sehol sem volt a háború), és mivel a hazánkba érkező használt autók többsége Németországból származik, így ez a magyar piacra is hatással van. Nagyon sok használtautó hiányzik a piacról, mert a német jellemzően megveszi az újat, pár évig használja, aztán visszamegy az autószalonba, beviszi a régit, kihozza az újat. Ám így, hogy kevesebbszer cserélik a kocsikat, azok a kereskedők, akik felvásárolják az autóházaktól ezeket a beszámított autókat, egyszerűen nem tudnak mit megvenni - magyarázta korábbi interjúnkban Kroneraff István, akit a YouTube-ról, és a különböző médiafelületekről is Becsületesnepper néven ismerhetünk. A másik jelenség, amit megfigyelt, hogy a németek a „hazai” márkákból a kezdenek átülni a koreai és a japán autókba. Ami pedig Németországban népszerű, és a kereskedők el tudják adni belpiacon drágábban, annak fel fog menni az ára nálunk is - tette hozzá. A háborús helyzet igencsak mély nyomot hagy a magyar autópiacon: ennek kapcsán korábban Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója kérdésünkre kifejtette, a használtautók importjának és a belföldi adásvételek bővülésenek egyik fő oka, hogy az autógyártók alkatrészhiány miatt nem képesek kielégíteni a piaci keresletet, melynek egy része így a használtautó-piacokra áramlik. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az új autók hiánya miatt 2021 végére 15 évre nőtt a hazai autópark átlagéletkora. A használtimport túlsúlya idén tovább ronthatja ezt az értéket. Katona Mátyás, a használtautó.hu szakértője is kifejtette, hogy egyre jobban érzékelhető az autóhiány: nem egy modellnél láthatunk 1 éves szállítási időt, de egy-egy népszerűbb széria kapcsán akár a másfél éves is előfordul, így egyre több vásárló fordul a használt autók felé. Hozzátette: mivel a chiphiány és az ukrajnai háború által fokozott ellátási nehézségek az elemzők szerint még évekig tartanak, a hiány minden jel szerint tartósan velünk marad, ez pedig az ugyancsak véges, elsősorban a fiatal példányok között foghíjas használtautó-piac felé tereli a vásárlókat.

Címlapkép: Getty Images

