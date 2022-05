Hihetetlen drágulás a használtautó-piacon: 2022-ben már csak erre futja 2 millió forintból

Elképesztő méreteket ölt az autóhiány Magyarországon a szakemberek szerint. Mint kiderült, a hosszú várólisták miatt sokan új autó helyett a használtpiac felé tendálnak, ami jócskán felverte a fiatal modellek árát. Még korábban az volt a gyakorlat, hogy a készleten lévő "szalonautókat" kedvezményesen lehetett megvenni, ma már pont, hogy drágábbak, hiszen azokra nem kell várni. Cikkünkből az is kiderül, hogy milyen autót lehet ma venni 2 millió forintért.

Tavaly éves szinten 818 ezer tulajdonosváltással rekordot döntött a használt autók piaca. Az idei első negyedév további 12%-os emelkedést hozott: 221 443 használt autó cserélt gazdát az első negyedévben, azaz az év végére a használtautó-piac tranzakciós száma új rekordot döntve akár a 900 ezret is elérheti - mondta a Pénzcentrumnak Katona Mátyás, a Használtautó.hu autópiaci szakértője.

MInt a szakember emlékeztett, felfelé ível a használt autók importja is: az idei év első 4 hónapjában több mint 40 ezer jármű érkezett a határon túlról, 12,9 százalékkal több a 2021 első negyedévében regisztráltnál. A külföldről érkező gépjárművek 67 százaléka 10 évnél is idősebb modell volt.

Az új autók piacán ugyanakkor csökkenés látható, 2020 óta folyamatos lejtmenetben van ez a szegmens, idén 11,6%-kal kevesebb új autót adtak el hazánkban, mint tavaly és mintegy harmadával kevesebbet, mint 2019-ben. Míg 2020 elején még a vásárlói kedv miatt maradtak el az eladások, már 2020 második felében megjelentek a gyártói kapacitások hiányai, ez azóta csak fokozódott, a tavaly megismert chiphiányt idén egyéb nyersanyagok hiánya egészítette ki, általános javulás az elemzők szerint még évekig nem várható

- fejtette ki Katona Mátyás.

Csúcsra jár az autóhiány

A háborús helyzet igencsak mély nyomot hagy a magyar autópiacon, és a már sokat emlegetett autóhiány is egyre nagyobb gondokat okoz. Ennek kapcsán Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója kérdésünkre kifejtette, a használtautók importjának és a belföldi adásvételek bővülésenek egyik fő oka, hogy az autógyártók alkatrészhiány miatt nem képesek kielégíteni a piaci keresletet, melynek egy része így a használtautó-piacokra áramlik.

Az eladásra kínált használt autók átlagára 9 százalékot emelkedett a harcok megkezdését követő hónap során. Van egy réteg, amely a háború jelentette bizonytalanságban egyelőre visszatartja a vásárlását, Az autóhiány továbbra is fennáll, most már a félvezetők mellett számos más, Ukrajnában gyártott alkatrész is hiánycikk lett. Mivel az újautóhiány az egész európai piacot jellemzi, idővel egyre nehezebb minőségi használt autóra is szert tenni. Az árak folyamatosan emelkednek: egy-egy keresettebb autómodell ma akár befektetésnek sem rossz célpont

- fejtette ki a szakember. Halász Bertalan arra is felhívta a figyelmet, hogy az új autók hiánya miatt 2021 végére 15 évre nőtt a hazai autópark átlagéletkora. A használtimport túlsúlya idén tovább ronthatja ezt az értéket.

Katona Mátyás is arról beszélt, hogy jócskán öregedett a magyar autópark az elmúlt években, és ez 2022-ben sem fog változni: a Használtautó.hu rendszerében hirdetett autók átlagéletkora is emelkedett az idei évben, 12-ről 12,6 évre emelkedett az első negyedév során.

Emellett megerősítette, hogy minden eddiginél jobban érzékelhető az autóhiány: nem egy modellnél láthatunk 1 éves szállítási időt, de egy-egy népszerűbb széria kapcsán akár a másfél éves is előfordul, így egyre több vásárló fordul a használt autók felé. Hozzátette: mivel a chiphiány és az ukrajnai háború által fokozott ellátási nehézségek az elemzők szerint még évekig tartanak, a hiány minden jel szerint tartósan velünk marad, ez pedig az ugyancsak véges, elsősorban a fiatal példányok között foghíjas használtautó-piac felé tereli a vásárlókat.

A növekvő szállítási időkön túl még egy további jelentős tényező is a használtak felé viszi a keresletet: a legolcsóbb új autó ma 38%-kal drágább, mint 2021 elején, a piac egészén pedig a tavalyi év elejéhez mérten átlagosan 25-30%-os drágulás tapasztalható, mindez a magánvásárlók számára elérhetőbb használt autók árát is jelentősen felfelé vitte. A kereslet miatt ugyanakkor kevesebb mind az újonnan meghirdetett szalonautó, mind a minőségi használt autó a piacon

- vázolta a szakértő.

Jócskán megdrágultak a fiatal autók

Mivel a kialakult helyzet egyre inkább a fiatalabb használtautók felé tereli azokat, akik nem akarnak hosszú hónapokat várni egy új gépjárműre, megkérdeztük a szakértőket, hogy hogyan alakult a 0-3 éves használtautók átlagára. Halász Bertalan ennek kapcsán arról beszélt, hogy egyes modelleknél nem ritka a 20 százalék feletti áremelkedés sem.

Sőt, a vezérigazgató szerint ma egy kifogástalan állapotú, kevés kilométeres 2 éves autó gyakran eladható annyiért, amennyiért a vevő akkor kihozta a szalonból.

Katona Mátyás pedig felidézte, hogy míg az év elején a 0-3 éves autók átlagos hirdetési ára még 14,4 millió forint volt a Használtautó.hu rendszerében, áprilisban már 16,9 millió forint volt az átlagáruk.

Abszolút jellemző, hogy az akár 1-1,5 éves szállítási idő helyett elérhető új modellek helyett fiatal használt autókat vegyenek a vásárlók, ahogyan a készleten lévő, kötött ellátmányú modelleket sem kedvezménnyel, hanem „gyorsasági felárral” tudják értékesíteni

- magyarázta a portál szakértője. Így pedig, folytatta, már nemcsak az igaz, hogy egy 2-3 éves autó akár újkori ára felett adható el (legalábbis forintban), hanem az is, hogy vannak olyan 5-7 éves modellek, amelyek több pénzért adhatók tovább, mint amennyibe újonnan kerültek.

Az áremelkedés a teljes járműállományra igaz, de nyilván a fiatalabb modellek körében igazán látványos. Kiugró példa, hogy egy 5 éves Audi A4-esért ma kétszer annyit kell fizetni, mint 2019-ben: az átlagár 4,38 millió forintról 8,8 millió forintra nőtt, ugyanakkor az idősebb, szerényebb értékű modelleknél is szinte általános, hogy „drágulva öregszenek”

- vázolta Katona Mátyás.

Félnek az árstop végétől az autóvásárlók

A piac egy másik, jelentős befolyásoló tényezője a benzinárstop, illetve annak bizonytalan fennmaradása. Halász Bertalan arról számolt be, hogy a kisfogyasztású autók keresésében is jelentkezik mindez, de még inkább jellemző a részben vagy teljesen elektromos autók esetében.

2022 első negyedévében az üzemanyag alapján keresők 10,2 százaléka állította be a hibrid, és 5,8 százaléka az elektromos autó opciót. Amikor a március 7-i héten időszakos ellátási problémák léptek fel az üzemanyagtöltő állomásokon, az elektromos autókra történő keresések számának aránya az 5,8-ről időlegesen hirtelen kilőtt 10,8 százalékra is

- magyarázta a JóAutók vezérigazgatója.

A Használtautó.hu-nál is azt látják, hogy bár július 1-jéig még maximalizált áron tankolhatunk, már most kirívó az átlagosnál olcsóbb üzemű hibrid és elektromos modellek áremelkedése is. A portál adatai szerint a Toyota Priusok átlagára például csupán az elmúlt 12 hónapban 27 százalékkal emelkedett, míg a piac legnépszerűbb használt villanyautójának számító BMW i3 20 százalékkal drágult – még korosodása ellenére is.

Míg az új autók piacán 5 éve 62% volt a benzinesek, 36% a dízelek és 2% a hibridek aránya, 2021-re a tisztán benzines modellek aránya 37%, a dízeleké 16%-ra csökkent, miközben a hibridek aránya (részint a lágy hibridek elterjedésének köszönhetően) 43%-ra nőtt. A tisztán elektromos üzemű autók aránya 2021-ben megduplázódott, így tavaly már az eladások 4%-át tették ki. A használt modellek körében még nem ilyen erős a hibridek és az elektromos modellek térnyerése, de tavaly a 20 legnépszerűbb import használt autó közé is befért a hibrid Toyota Prius és az elektromos BMW i3, ezekre közel milliós számban kerestek a Használtautó.hu rendszerében

- vázolta Katona Mátyás.

Ennyiért vennének most autót a magyarok

Mint kérdésünkre Halász Bertalan kifejtette, a potenciális vásárlók realistán közelítik meg a kérdést, tisztában vannak az autódrágulással: idén már a használtautó-keresési szűrőn beállított vételár-maximum a korábbi 1,5 millió helyett 2 millió forint a JóAutók.hu oldalán. A leggyakoribb keresések az alábbi márkákra születtek az elmúlt hónapokban:

Toyota,

Volkswagen,

Ford,

Suzuki,

Opel.

Katona Mátyás pedig arról beszélt, hogy a használt autók árának emelkedésével az átlagos keresési ársáv is emelkedett. Nem csak az 1 millió forint alatti, még az 1-3 milliós tartományba eső autók száma csökkent.

A vásárlók ma jellemzően 2-3 millió forintért szeretnének használt autót venni, ugyanakkor a piac átlagára már 4 millió forint felett jár. A vevők zöme még mindig benzines autót venne, közel kétszer annyian szűrnek benzinesre, mint dízelre a Használtautó.hu rendszerében. A hibrid és elektromos modellek keresése még mindig szerény, de folyamatosan növekvő

- fogalmazott.

Erre futná 2 millióból

Arra is kíváncsiak voltunk, mire jutna ma az az autóvadász, akinek 2 millió forint van a zsebében. Katona Mátyás szerint ez az összeg ma már nem számít soknak a használt autó piacán sem, de a járműpark 15 éves átlagéletkoránál fiatalabb példányokat az egyszerűbb modellekből még megcsíphetünk belőle.

Ha benzinest vennénk ennyiért, átlagosan 1,5 literes motorral szerelt, 200 ezer kilométert futott, 300 literes csomagterű példányt kaphatunk, kiolvasható: zömében kisautók és alsó-középkategóriás modellek közül válogathatunk. Ha dízelmotorra voksolunk, akkor már jellemzően 270 ezer kilométeres futással, nagyobb, 1,9 literes átlagméretű motorral és öblösebb csomagtartóval kaphatunk, jellemzően középkategóriás vagy kompakt kombi modelleket. Villanyautót 2 millió forintért még nem fogunk kapni, hibridből pedig ugyancsak a kínálat legaljáról fogunk tudni válogatni

- összegezte.