Ilyen ősöreg kocsik futnak a hazai utakon: még mindig Európa roncstelepe vagyunk?

Az Uniós statisztikai hivatal friss adatai szerint az Unió egyes tagállamok között drasztikusak a különbségek a forgalomban lévő személyautók életkorát tekintve. Hazánkban a személygépkocsi állomány jóval öregebb az európai átlagnál, ráadásul a jelenlegi trendek afelé mutatnak, hogy a helyzet az előttünk álló években tovább romolhat.

2020 végére az Európai Unió tagállamai közül Luxemburgban járták az utakat a legnagyobb arányban 2 éves, vagy annál fiatalabb autók. A miniállamban a személygépkocsik 22 százaléka volt ilyen, kvázi új évjárat - derül ki az Eurostat legfrissebb adataiból.

Ezt megközelítően magas számban az Unión belül csak Franciaországban, Ausztriában, Írországban, Belgiumban és Svédországban furikáztak ( mindegyik országban 16 és 17 százalék közé tehető az ilyen személygépjárművek százalékos aránya). A 2 és 5 év közötti személyautók szintén Luxemburgban tették ki a kocsik közül a legnagyobb hányadot, Írországgal holtversenyben ( mindkét országban a kocsik 28 százalékát), de Belgiumban is rengeteg ilyen jármű járta az utakat (24 százalék).

Az uniós statisztikai hivatal adataiból természetesen a magyarországi arányok is kiderültek, hazánkban pedig messze nem ilyen rózsás a helyzet az autók átlagéletkorát nézve. A személygépkocsik átlagéletkora ráadásul nálunk folyamatosan emelkedik és drágulásuk csak tovább gyorsíthatja az autóállomány öregedését.

Magyarországon az autók mindössze 8,18 százaléka tartozik a 2 éves, vagy annál is fiatalabb kategóriába és 7,94 százalékuk 2 és 5 év közötti. Előbbi egyébként nem is olyan rossz arány, ugyanis régiónkban egyedül Csehországban jegyezték hazánkénál nagyobb (10,54 százalékos) arányban a kvázi új személyautókat. A még mindig újszerűnek számító maximum 5 éves kategóriában azonban Szlovéniában (14,78 százalék) és Horvátországban (10,07 százalék) is több kocsit találni.

Magyarországon 2020-ban az autók több mint fele (55,05 százalék) 10 és 20 év közötti volt, ami az egyik legnagyobb arány az Európai Unión belül, míg a legidősebb (20 évesnél öregebb) kocsik az összes forgalomban lévő jármű 16,73 százalékát tették ki.

Ha összeadjuk a két legmagasabb korkategóriát, az "öreg" kocsik Luxemburgban csupán a teljes állomány 24 százalékát tették ki, ezzel ebben az összevetésben is látszik a Benelux állam autói a "legfiatalosabbak. De a 2020-as állás szerint hasonlóan kevés kiöregedett járgány járta Írország ( (29 százalék), illetve Belgium (32 százalék) útjait is.

A legtöbb idős autó Litvániában regisztrálták, ahol a személygépkocsik 81 százaléka 10 évesnél régebbi gyártmányú volt. A balti országot Románia követte, ahol a kocsik 80 százaléka, valamint Lengyelország, ahol 79 százalékuk lépte már túl az egy évtizedes kort.

A helyzet hazánkban sem sokkal jobb ennél. A magyarországi személygépkocsiknak ugyanis az Eurostat 2020-as adatai a 71,78 százaléka tartozott a 10 évesnél idősebb kategóriába. A KSH ráadásul ennél frissebb adatokat is publikált már idén a járműállomány átlagéletkoráról, ami gyakorlatilag a 2008-as gazdasági világválság óta folyamatosan emelkedik.

Öregednek ki a magyarok autói

2021 végén 15 évre ugrott a forgalomban lévő személygépkocsik átlagéletkora, de a használtimport miatt ez az érték azóta már tovább romolhatott. A külföldről behozott kocsikkal a legnagyobb baj, hogy azok több mint 60 százaléka is öregnek számít.

Korábban a Pénzcentrum is megírta, hogy a tavaly használtan importált 132 205 gépkocsi 63 százaléka 2012 előtt készült. Mindössze 4,5 év alatt nőtt egy évvel a korátlag, hiszen 2017. június végén még csak 14 év volt az átlag - bár akkor még közel 619 ezerrel kevesebb, mindössze 3,4 millió személykocsi volt forgalomban.

A leggyakoribb hazai autómárka a KSH összesítése szerint az Opel, ebből a típusból csaknem félmillió, pontosan 494 604 fut a hazai utakon, átlagos életkoruk 16,5 év. Ennél valamivel kevesebb a Suzuki járművek száma, 427 787 darab, ez a flotta 15,7 éves. A harmadik legtöbbet vásárolt márka a Volkswagen 391 587 példánnyal, átlagéletkoruk 16,6 év.

A legfiatalabb átlagéletkorral a Daciák rendelkeztek. Ebből a márkából még mindig 6,3 éves volt egy átlagos jármű, annak ellenére is, hogy az összes többi gyártó autóihoz hasonlóan néhány hónappal idősödött az átlag kocsi a tavalyi évhez képest. A legidősebbek pedig a Chryslerek voltak, amikből 18,7 év volt az átlagéletkor. A hazai autóállomány életkora egyébként idén vélhetően tovább fog emelkedni, az új autók árának emelkedése, megnyúlt várakozási idő miatt.