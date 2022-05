Már most is rengeteg magyar mond nemet a benzinkutaknak: van pár buktató, de nagyon megéri

Az elmúlt hónapokban rég nem látott figyelem kíséri a benzinkutakat. Az orosz-ukrán háború okozta energiaválság miatt egész Európában elszálltak a benzinárak, amelyet a magyar kormány egyelőre a hatósági árstoppal féken tudott tartani, de ez a helyzet nyilván nem tartható örökké, és így küszöbön a növekvő benzinárak. Ez az ok valószínűleg tovább lendíti a magyar autós társadalmat is abba az irányba, amely világszerte már komoly trend, hiszen 2021-ben az elektromos autók piaci részesedése duplájára nőtt.

Magyarországon is egyre több autó közlekedik zöld rendszámmal, és egy nemrég készült felmérés szerint minden 6. magyar autós szívesen váltana elektromos vagy hibrid meghajtású autóra, habár az elektromos autók várható javítási és szervízelési költségeitől azért sokan aggódnak. Legtöbben a környezettudatosság, no meg a növekvő benzinárak miatt váltanának, másokat az innovatív technológia vagy éppen az ingyenes parkolási lehetőség vonz.

Egyre több helyen, városközpontokban, szupermarketek parkolójában találhatunk elektromos autó-töltőt, de aki komolyan gondolja a váltást, annak otthoni töltési lehetőségről is érdemes gondoskodnia.

Aki elektromos autóra vált, jó, ha már előzetesen tájékozódik arról, hogy a lakókörnyezetében, közlekedési útvonalán hol található töltési lehetőség

– emelte ki Nagy Magdolna, intelligens épület szakértő.

Mi a Hello Future csapatával ugyanakkor azt ajánljuk, hogy már az autó megvásárlása előtt érdemes megterveztetni az otthoni töltőállomást is, amelyet minden esetben szakértőre kell bízni, hiszen az elektromos hálózatot fel kell mérni, hogy elbírja-e a háztartás a plusz áramigényt. A termék kiválasztásánál figyelembe kell vennünk, hogy hova tervezzük a töltést, tehát kültér vagy beltér, mert nem minden eszköz alkalmazható kültérre. Bár sok webshop kínál könnyen elérhető módon elektromos autótöltőt, ne rendeljük meg ily módon, mindenképpen konzultáljunk szakemberrel

- tette hozzá Nagy Magdolna.

Az elektromos autók kiválasztásánál azt is láthatjuk, hogy milyen típusú és teljesítményű otthoni elektromos autó fali töltőket javasolnak hozzá, ebből már azt is ki tudjuk számolni, hogy hozzávetőleg mennyi idő lesz az autó teljes feltöltése. Legtöbben azt szeretik, ha ez éjszaka megoldható, az átlag 8-12 órás töltési idővel ez reális is. Vannak úgynevezett gyorstöltők is, amelyek akár már 20 perc alatt is indulásra késszé teszik az autót, bár ennek a kialakítása nagyon költséges és nem igazán szükségszerű, egy háztartás esetében.

Engedélyeztetni nem kell az elektromos autó-töltő felszerelését, így viszonylag gyors tud lenni a tervezés, telepítés folyamata. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem elegendő az autóval kapott töltőkábelt a konnektorba dugni, de a villanyórával összekötött profi töltő lényegesen biztonságosabb, nem kell tartanunk a túlmelegedéstől, ezenkívül rövidebb lesz a töltési idő is. Egyszóval praktikus, de biztonsági okokból is mindenképpen ez a javasolt. Az egyes általunk forgalmazott típusokban integrált saját hibaáram-védelem is található, így 100 %-ban biztonságos a működtetése. Ezek amúgy a világpiacon értékesített valamennyi elektromos autó feltöltésére alkalmasak

- mondta Nagy Magdolna. Az elektromos autó töltők esetén így is szükség van folyamatos odafigyelésre. A kábel állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, bármilyen sérülés, megrongálódás esetén azonnal ki kell cserélni. Hosszabbítókat inkább ne használjunk, mert ezek is csökkentik a biztonságos üzemeltetést. Jó hír, hogy a fali töltőn megjelenő információkat egyes termékeknél lehetőség van az applikáción keresztül okos eszközeinken is figyelemmel követnünk.

A szakértő természetesen azt ajánlja, hogy legyen nálunk mindig hordozható kábel is, amelynek segítségével bárhol máshol is biztonságosan tudjuk tölteni az autónkat, de a gyorsabb töltést, a biztonságot és a nagyobb kényelmet otthoni töltő telepítésével érhetjük.