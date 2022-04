Itt a matek: így spórolhat bármelyik magyar tízezreket a benzinen, árstopos árakkal is működik

Az utóbbi két évben a benzin és a gázolja drágulása megdöbbentő méreteket öltött Magyarországon – most mindkettő 60%-kal kerül többe literenként, mint 2020 tavaszán. Igaz, jelenleg az árstop 480 forintban maximalizálja az üzemanyagok árát, azonban májusban kivezetik majd a hatósági árakat. Ekkor pedig az autósoknak még ennél is mélyebben a zsebükbe kell majd nyúlniuk. Nem árt tehát már most figyelni arra, hogyan spóroljunk vezetés közben: a tudatos vezetéssel és útvonaltervezéssel kevesebbszer több marad a pénztárcánkban, és a környezetnek is kedvezünk.

A pandémia kezdetén, 2020. május elején még 294 forint körül járt a 95-ös benzin literenkénti ára, a gázolajé pedig 318 forint volt, tavaly novemberben viszont már 500 forint feletti kiírást is láthattunk a kutakon a benzinnél, a gázolajnál pedig 517 forintot. Ez nem kevesebb, mint 200 forintos drágulás, nagyságrendileg pedig most 60%-kal kerül többe a benzin, mint 2 éve.

Az üzemanyagárak emelkedésének több oka is van: a Covid-válság utáni gazdasági növekedés, a globális energiahiány, de talán legfőképpen az Ukrajnában zajló háború – ezek mind hatással voltak a kőolaj világpiaci árának növekedésére. A magas benzinár pedig nem csak az autósokat érinti érzékenyen: ez az egyik legnagyobb hajtóereje a hazánkban tapasztalt rekordmagas inflációnak is.

Az elszálló benzinárak miatt a kormány tavaly novemberben árstopot vezetett be 95-ös benzinre és a gázolajra, és 480 forintban maximalizálta mindkettő literenkénti árát. Ha nem lenne az ársapka, akkor március elején nem kevesebbe, mint 594 forintba került volna egy liter benzin, a gázolaj pedig 640 forintba. Azonban november óta előfordult az is, hogy itthon a hatósági ár miatt drágább volt a benzin, mint a szomszédos európai országokban, ahogy erről ebben a cikkünkben írtunk. Az magas üzemanyag-árak miatt egyébként az EU-n belül máshol is vezettek be hatósági árat, vagy valamilyen kompenzációt az autósoknak.

A jelenlegi helyzet szerint az árstop május 15-én ér véget, ami után nagyon kemény áremelés jöhet a benzinkutaknál. Mivel már a 480 forintos benzin és gázolaj is jóval drágább az utóbbi két évben tapasztaltaknál, ezért érdemes minden trükköt bevetnünk, hogy csökkentsünk az autónk fogyasztását. Egy Huffpost cikk tippjeiből válogattunk, hogy hogyan vezessünk költségtudatosan, és kíméljük ezzel a pénztárcánkat és a környezetet.

Tartsuk be a sebességkorlátot

Igyekezzünk nem túllépni a sebességhatárt, ugyanis ezzel nagyon sok benzint spórolhatunk

– tanácsolja Wayne Gerdes, aki szakértő a minimális fogyasztással járó vezetésben. Ha 10-15 kilométerrel gyorsabban vezetünk a megengedettnél, hogy gyorsabban érjük el az úticélunkat, akkor csak időt spórolunk, de benzint nem. Jobb elfelejteni azt a hozzáállást, hogy mindenhová a lehető leghamrabb oda kell érnünk, inkább hagyjunk több időt magunknak, hogy elkerüljük a gyorsulás kísértését.

„Az üzemanyag-gazdaságosság 80 km/h körül a legjobb, onnantól egyre nő a fogyasztás a sebességgel” – hívja fel a figyelmet Ellen Edmonds üzemanyagkihasználással foglalkozó szakember.

Ha 10–15 km-el lassabban vezetünk, akkor 14 százalékkal kevesebbet fogyaszt a kocsi.

A spórolás számokban mérhető

A fentiek alapján ki is tudjuk számolni, mennyi különbséget jelent, ha kicsit lelassítunk az autópályán. Átlagos fogyasztás mellett 8 literes benzinfogyasztással kalkulálhatunk 100 kilométerre. Ha egy 200 km-es utat szeretnénk megtenni, és az autópályán a maximális 130 km/h-s sebességgel haladunk, akkor az 16 litert benzint jelent. Azonban ha lelassítunk 115-120 km/h-ra, akkor akár 14 liter alá is mehet a fogyasztásunk. A mostani benzinár mellett tehát akár egy ezrest is spórolhatunk, ha nem hajtunk olyan gyorsan az autópályán.

Ennek persze igazán a hosszú utaknál lehet jelentősége: ha például a horvátországi Splitbe mennénk nyaralni, akkor az oda-vissza 1 500 kilométeres úton 130-as sebességgel 120 liter benzin menne el példaszámításunk szerint, míg 120 km/h-val 103 literből is kijöhetnénk a hangsúlyozottan a szakértő által felvázolt, átlagos számítás szerint.

Ez a jelenlegi hazai benzinárak mellett 8 160 forinttal alacsonyabb üzemanyag-költséget jelenthetne a példában szereplő távon (végi autópályán). Akik tehá sokat vezetnek autópályán, azok akár tízezreket spórolhatnak azon, ha egy kicsit lassabban mennek a megengedett határnál.

Ügyeljünk az autónkra

Az autónk rendszeres karbantartása nem csak a biztonság miatt fontos – ezzel is csökkenthetjük a benzinfogyasztásunkat. Figyeljünk rá, hogy a gumik nyomása megfelelő legyen, ami nagyban hozzájárul az üzemanyag-spóroláshoz, és a biztonságos vezetéshez is.

Figyeljünk a gyorsításra és a lassításra

Használjuk tudatosan a gázpedált: a nagy gyorsításokkal sok benzint pocsékolunk el. Az egyenletes és könnyed vezetés nem csak kevesebb benzint fogyaszt, de így a gumik is tovább élettartama is hosszabb lesz. A hirtelen gyorsulást követő nagy fékezéssel kemény terhelésnek tesszük ki a kerekeket, a finomabb vezetési stílussal viszont nem csak a gumikat kíméljük meg, hanem a pénztárcánkat is.

Mindig figyeljük az előttünk haladókat, így jobban ki tudjuk használni a lendületünket egy lámpa előtt, és a felesleges megállás-indulást is elkerülhetjük. Lassítsunk fokozatosan, nem kell versenyeznünk a pirosig, hogy aztán keményen rátapossunk a fékre. Autópályán pedig használjuk ki a tempomat nyújtotta lehetőséget az egyenletesebb vezetésért.

Ne járassuk feleslegesen a motort

Csábító járatni a motort akkor is, mikor egy helyben állunk; főleg télen. Ezt azonban nem javasolják a szakértők álló járműnél. 1-1,5 litert benzint is elfogyaszthat a motor egy óra állva járatás mellett, miközben egy meleg motornak csupán 10 másodpercnyi benzin kell a beinduláshoz. Ha van lehetőségünk, állítsuk le a motort, ha tudjuk, hogy egy percnél tovább kell várakoznunk.

Kerüljük a forgalmat, amikor lehet

Egy másik tipp, hogy kerüljük az igazán forgalmas órákat, mikor lehet. Amennyiben rugalmas a munkaidőnk, akkor időzítsük úgy a bejárást, hogy minél kevesebben legyenek az utakon, így nem kell a dugóban állnunk. Szintén jó ötlet a kevésbé forgalmas utakat előnyben részesíteni.

Legyünk tudatosak

Sokat nyerhetünk azzal is, ha pontosan megtervezzük az utunkat. Ezzel lecsökkenthetjük a felesleges kerülőket és visszafordulásokat, tanácsolja az egyik szakértő. Érdemes elkerülni a forgalmas időszakokat is, ha pedig különböző elintéznivalókat összekötünk – például a vásárlást és a banki ügyintézést – akkor azzal is megspórolhatunk egy utat.

Keringessük a meleg levegőt

Meleg időben érdemes odafigyelni, hogyan használhatjuk a légkondit a leggazdaságosabban. Sok autónak jobb a fogyasztása, ha bekapcsoljuk a benti levegő keringetését, ugyanis ez is csökkenti a benzinfogyasztást. E mögött az áll, hogy a sokkal kevesebb energiát igényel a belső levegő keringetése, mintha folyamatosan a kintről bejövő meleget kéne lehűteni. A kánikulában érdemes figyelni, hogy be legyen kapcsolva ez a funkció, ha megy a kondi.

Ha tehetjük, hagyjuk otthon az autót

Ha a benzinspórolásról van szó, akkor a legjobb és legegyszerűbb megoldás, ha nem ülünk autóba. Wayne Gerdes üzemanyag-takarékossággal foglalkozó szakember szerint az autós közlekedésnek csak nagyjából felét teszi ki a munkába járás, a többi nem is lenne feltétlenül szükséges.

Egy másik lehetőség, hogy a tömegközlekedést választjuk: ha a olyan helyen lakunk, ahol jó a tömegközlekedési infrastruktúra, valamint elég gyakoriak reggel a járatok, akkor ezzel nem csak benzint, de akár még időt is spórolhatunk. Ilyenkor is fontos a tervezés: nézzük meg előre, hogyan érnénk be leggyorsabban például a munkahelyünkre. Jó tipp a kötött pályás járműveket választani, hiszen ott a menetidőt nem nagyon befolyásolják a dugók. Ha pedig csak a közelbe mennénk, akkor sétálhatunk is. Szintén jó alternatíva az autómegosztás is: szervezzük meg a kollégáinkkal, hogy egy kocsiban menjünk reggel a munkába, vagy hogy a több gyerek mehessen egy szülővel az iskolába vagy edzésre.