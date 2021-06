Trükkös tolvajok járják az utakat: figyelj oda, ezekkel a módszerekkel fosztanak ki

Lerobbanásos trükk, gumis átverés, lakóautókba betörők: egyre több nyaralni induló válik bűnözők áldozatává az utakon. Az ADAC szakértői tippeket adnak a védekezéshez azoknak, akik még nem indultak neki a nagyvilágnak.

Rengetegen vágnak neki Európa útjainak, a turistaszezon felfutásával pedig a csalók, tolvajok is megjelennek, akik az értékeinkre utaznak. A német autóklub, az ADAC is számos visszajelzést kapott tagjaitól, akik bűncselekmények áldozatai lettek az utakon. Ezek alapján mutatták be a legtipikusabb trükköket, és azt is elárulták, hogyan lehet védekezni ellenük!

Az elsp és legfontosabb dolog, hogy az értéktárgyakat, amik nem feltétlen kellenek, jobb otthon hagyni. Tartsuk magunknál bankunk elérhetőségeit, hogy vész esetén le tudjuk tiltatni a bankkártyánkat. Emellett ne hagyjunk szabadon értékeket az autója utas- vagy hátsó ülésén sem, mert ez vonzza a tolvajokat.

Tippek a kempingezknek, lakóautóval nyaralóknak

Csak zárt kempingekben, lakóautó-állomásokon éjszakázz, soha ne parkolóban vagy autópályás pihenőhelyeken.

Zárd le a lakóautót: a kapaszkodókon, kartámaszokon stb. keresztül húzott szíjak vagy láncok megakadályozzák például, hogy a vezetőfülke ajtajait kívülről kinyissák. Ajtózárak, lopásgátló riasztórendszerek és gázérzékelők beszerzése is ajánlott a szaküzletekből. Utóbbi azért ajánlatos, mert vannak bűnözők, akik altatógázzal kábítják el az utasokat, hogy nyugodtan ki tudják rabolni őket.

Ezek a csalók módszerei

Sok ADAC-tag számol be e-mailben bűncselekményekről: Spanyolország, Franciaország és Olaszország fő útvonalain is a hasonló módszerekkel dolgoztak a tolvajok.

A klub tagjai számos éjszakai lopásról számoltak be a pihenőhelyeken, különösen Dél-Franciaországban. Katrin Z. például arról számolt be, hogy a család egy autópálya benzinkútjánál töltötte az éjszakát, a lakóautó ajtaját rendesen bezárták, egy kézitáskát az ülésen hagytak. Reggelre a készpénzük eltűnik. A nő úgy véli - más áldozatokhoz hasonlóan -, hogy a tolvajok kábítógázt juttattak a lakóautóba, és így sikerült észrevétlenül betörniük.

A tagok Horvátországban, Olaszországban, Svédországban, Dániában és Németországban is jelentettek hasonló módszerekkel dolgozó éjszakai tolvajokat a pihenőhelyeken.

Napközben is célba veszik a lakóautókat: Martin S.-nek betörték az ablakát a carcassonne-i és a valenciai parkolóban is. Több nyaraló is hasonlót tapasztalt a kompkikötőkben és a spanyolországi és olaszországi szupermarketek előtt.

Az ADAC turisztikai szakértői azt ajánlják, út közben soha ne éjszakázzunk autópálya melletti pihenőben, parkolókban, csak kempingekben és őrzött parkolókban. Megálláskor, akár napközben is inkább zárjuk az ajtókat.

Kamu meghibásodással támadnak

A Barcelona és Valencia melletti autópályán sok tag tapasztalt hamis meghibásodással megtévesztő csalásokat. Egy pihenőhelyen Heinz-Josef L. azt látta, hogy autója hátsó kerekéből füst száll fel. Amikor a nyaraló megvizsgálta volna a hibát, egy bűnöző félrelökte, majd kikapta a táskáját és a hátizsákját a kocsiból, beugrott a saját autójába és bűntársával elviharzott.

Brigitte F. köszönetet mondott az ADAC-nak a Barcelona környékén működő csalók elleni figyelmeztetésért, így megmenekült a csalóktól. Két férfi azt akarta elhitetni az utazókkal, hogy defektes a hátsó kerék, illetve megpróbálják megállásra kényszeríteni, hogy aztán amikor az áldozat kiszáll megnézni a kereket, ki tudják rabolni. A nő nem dőlt be, nem állt meg nekik.

A szerbiai csalókról is beszámoltak az ADAC-tagok. A bűnözők megállítják az utazókat az autópályán, és azt állítják, hogy olaj csöpög az autóból. Ennek bizonyítására a "segítő" bemászik a jármű alá, és megmutatja olajjal összekent kezét. Felajánlja, hogy elviszi az áldozatokat egy szerelőhöz, ám a műhelyben nem csinálnak semmit, csak szétszedik, és összerakják az autót - jó sok pénzért.

A gumikat is gyakran kiszúrják

Néhány tolvaj módszere az, hogy felvágja a gumiabroncsot egy pihenőhelyen, vagy akár a közlekedési lámpáknál: Jochen D.-t Valenciában ezzel a módszerrel rabolták ki. Ameddig a defekttel voltak elfoglalva, a bűnözők kirabolták őket.

Az autóklub azt ajánlja, hogy minden megállás után ellenőrizzük járművünket, különösen a gumiabroncsokat. Érdemes mindig ébernek maradni, mert akár egy perc figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy kiraboljanak.

Lopás az autóból

Pisában Luise T. egy lakónegyedben parkolt le, amikor megnézték a ferde tornyot. Amikor ezt követően visszavitte a bérautót a repülőtérre, a csomagtartó üres volt. A tolvajok szinte nyomtalanul feltörték az autót és ellopták a csomagjait.

Más áldozatok azt gyanítják, hogy a rádiókulcs jelét manipulálták: Christine W. a portugál tengerparton fotózott, amikor az autót kipakolták, táskák, mobiltelefon, pénz, iratok, minden eltűnt, pedig bezárta a kocsit. Az autófeltörők Mallorcán és Tenerifén is aktívak a kedvelt kilátóhelyek körül, úgyhogy megéri óvatosnak lenni.

Zsebtolvajok és a régi trükk

Sok nyaralót zsebelnek ki a látnivalóknál és a sétányokon. Barcelonában Peter T. éppen egy lugasban sétált, amikor lepiszkította egy madár. Kedves járókelők segítettek neki letakarítani, ami után 120 euró hiányzott a pénztárcájából.

Gyakori trükk az is, hogy a csalók azt állítják, elvesztették összes pénzüket, és nem tudnak tankolni, jegyet venni, stb. Néha értéktelen ékszereket is kínálnak "biztosítékként", hogy visszaadják a pénzünket, amint a családjuk kisegíti őket - ez persze nem így van.

A szakértők azt tanácsolják, hogy csak kisebb összegeket tartsunk magunknál, a készpénzt pedig ne egy helyen tartsuk. Az értékes ékszereket jobb, ha otthon hagyjuk