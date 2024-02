Rohamosan terjed a rettegett ágyipoloska-fertőzés: legendás szállodaláncok is érintettek

Las Vegas négy kiemelkedő szállodáját is érinti az ágyi poloska invázió. A Dél-Nevadai Egészségügyi Körzet azután kezdett vizsgálódni az ügyben, hogy a vendégek csípésekről számoltak be; a probléma egyébként globális jelenség, és szakértők szerint egyre gyakoribbak lesznek a rovartámadások - közölte a Daily Mail.

Las Vegas jelenleg ágyi poloska invázióval küzd, amely a város négy legnagyobb szállodáját is érintette az elmúlt hónapokban. A Dél-Nevadai Egészségügyi Körzet vizsgálatai során kiderült, hogy a Venetian és a Mirage hotelben, melyek éjszakánként akár 1200 dollárba is kerülhetnek, ágyi poloskák jelentek meg. A probléma azonban nem csak Las Vegasra korlátozódik; Párizsban és a londoni metróban is felbukkantak már ezek az élősködők.

Szakértők szerint egy nehezebben pusztítható faj terjedése állhat a jelenlegi invázió mögött, amely trópusi területekről vándorolt északra. Az Egyesült Államokban már Floridában és Hawaiin is megerősítették a jelenlétüket. A beszámolók szerint a Venetian szálloda esetében egy vendég panaszára reagálva a szálloda áthelyezte az illetőt egy másik lakosztályba, ruháit kimosták, és rovarirtóval kezelték a fertőzött szobát.

A The Mirage-ban és az Encore-ban szintén jelentettek ágyi poloska jelenlétet. Mindkét helyen gyors intézkedéseket tettek: rovarirtó szerekkel kezelték a szobákat, az Encore esetében pedig poloskakereső kutyák segítségét is igénybe vették. A lap azt is írja, hogy korábban az Excalibur Hotel és Kaszinóban decemberben és januárban két panasz érkezett hasonló problémáról.

A Nevadai Üdülőhelyi Szövetség szerint ezek az esetek ritkák, és tükrözik a Las Vegas-i üdülőhelyek proaktív egészségügyi és biztonsági intézkedéseit. Hangsúlyozták, hogy bárhol előfordulhatnak ilyen kártevők, amelyek akaratlanul is bekerülhetnek a szállodákba a poggyászokkal vagy a ruházattal.

Las Vegas évente több mint 38,8 millió látogatót fogad az Egyesült Államokból és külföldről egyaránt, ami növelheti az ágyi poloska fertőzések kockázatát. Ismertették azt is, hogy az elmúlt két évben összesen hét Las Vegas-i szállodából jelentettek ágyi poloska fertőzést. Ezek között voltak olyan neves helyszínek is mint a Caesar's Palace vagy a MGM Grand. Az ágyi poloskák napközben rejtett helyeken bujkálnak, de éjszaka előjönnek táplálkozni. Harapásaik súlyos bőrirritációt okozhatnak. Kiírtásukat nehezíti, hogy sok rovarölőszerrel szemben rezisztensek, mivel igen vastag páncéljuk van, ami megvédi őket a vegyszerektől.