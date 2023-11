Rettegett élősködők lepik el az otthonainkat: ebből még komoly baj lehet

Egyre több magasabb kategóriájú szállodában jelennek meg a rettegett ágyi poloskák: érdemes megtenni a szükséges óvintézkedéseket utazás közben, különben könnyen megtelepedhetnek a vérszívók otthonainkban is.

Ha manapság szállodában szállunk meg, megszokhattuk, hogy a COVID-19 és más lehetséges fertőzések ellen védekező intézkedések vannak érvényben. De felütötte a fejét mostanában van egy másik szállodai veszély is, amivel érdemes tisztában lenni: az ágyi poloskák. A közelmúltban Párizsban és más európai nagyvárosokban is megjelentek ezek a kellemetlen élősködők.

"Az ágyi poloska bármelyik szállodában jelen lehet, függetlenül attól, hogy mennyire drágák a szobák. sőt, egy kártevőirtó cég épp a minap jelentette, hogy az összes hívás, amit most kapnak, a magasabb árú ingatlanokban történik" - mondta Jeff White, a SenSci kártevőirtó gyártó cég vezető termékmenedzsere. a Huffpostnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Undorító lények a magyar szállodákban: bármelyik hotelszobában, apartmanban ott lehetnek Korábban az alacsonyabb kategóriájú szállásokon félhettünk csak az alattomos vérszívóktól, ma már azonban butik- és luxushotelekben is megjelentek.

Akinek volt már valaha dolga ágyi poloskafertőzéssel, az tudja, hogy ez nem olyan élmény, amit akár az legrosszabb ellenségének is kívánna. Érdemes tehát odafigyelni utazás közben:

Az ágyi poloskák különböző módon hatnak az emberekre, de a többségénél szorongást, pánikot és aggodalmat okozhatnak" - mondta Matt Kelley, a Prodigy Pest Solutions elnöke. "Ez pedig drasztikusan megzavarhatja az ember rendes alvási ciklusát. Ráadásul az ágyi poloska nagyon nehezen kezelhető kártevő. A szállodai fertőzés felfedezése, mielőtt hazavinnénk magunkkal az ágyi poloskákat, ezért hosszú távon pénzt és aggodalmat takarít meg.

- folytatta a szakértő. Bár garancia semmire sincs, vannak olyan lépések, amelyek csökkentik annak kockázatát, hogy hazacipeld őket magaddal.

Nem lehet 100%-os biztonsággal megakadályozni, hogy ágyi poloskákat vigyünk be egy otthonainkba, mivel hihetetlenül kicsi és rejtőzködő életmódot folytató lények, amelyek mélyen a repedésekben és hasadékokban rejtőznek, ez megnehezíti a felderítésüket

- mondta Brittany Campbell, az amerikai National Pest Management Association entomológusa.mÉrdemes azonban utazáskor és új helyen való tartózkodáskor elvégezni az ellenőrzést, feltéve, ha ismerjük jeleket: élő rovarok, ürülékfoltok, levetett bőrök és peték.

Bár az ágyi poloskák nagyon kicsik, és napközben gyakran elrejtőznek, ahhoz azért mégis elég nagyok, hogy szabad szemmel is láthatóak legyenek. Ez az ágyi poloska életciklusának minden szakaszára igaz.

Az élő poloskák egyértelmű bizonyítékokat hagynak maguk után, többek között ürüléket (úgy néz ki, mintha valaki fogott volna egy golyóstollat vagy filctollat, és jeleket vagy pontokat hagyott volna), vedlett bőrt (az ágyi poloska üres héja) és tojásokat (úgy néznek ki, mint apró fehér rizsszemek csomókban).

EZ IS ÉRDEKELHET Rettegett élősködő, az ágyi poloska: Hogyan terjed az ágyi poloska és milyen az ágyi poloska csípése? Hogy néz ki az ágyi poloska csípése, az ágyi poloska mikor jön elő? Hogyan terjed az ágyi poloska, hogy zajlik az ágyi poloska írtás, és az ágyi poloska csapda hol kapható?

Vizsgáld meg az ágyat!

Ahogy a nevük is sugallja, az ágyi poloskák gyakran az ágyakban és azok környékén ólálkodnak, így ez az első hely, ahol érdemes ellenőrizni. Ellenőrizzük a nyilvánvaló területeket, például a matrac és az ágykeret széleit, valamint a fejtámlát. A látható matracvarratok mellett a párnákat, a lepedőket és a paplant is ellenőrizhetjük, hogy nincsenek-e árulkodó foltok.

Nézd meg a szoba többi részét!

Miután átvizsgáltad az ágyat és környékét, mindenképpen ellenőrizd a többi párnázott bútort is. Ha vannak kanapék vagy székek, fontos, hogy megnézzük az aljukat, a párnák között és a varratok mentén. Ki- és becsomagolás előtt végezz alapos ellenőrzést. Ha bármi gyanúsat találsz, mielőbb értesítsd a szállodát, és cserélj szobát. A legfontosabb, hogy proaktívak legyünk, hogy idejekorán felismerhessük a problémákat.

Szükség esetén cseréljen szobát

Ha ellenőrzés közben ágyi poloskát fedezel fel, igyekezz óvatosan elkapni a rovart, és készíts fényképet vagy videót arról, amit találtál. Ez a dokumentáció segíti a szálloda vezetőségét a következő lépésben. Amennyiben úgy döntesz, hogy ugyanazon a szálláshelyen belül szobát cserész, ügyelj arra, hogy ne olyan szobába költözz, amelyik szomszédos, vagy közvetlenül a fertőzött felett vagy alatt van. Az ágyi poloskák ugyanis könnyen felmászhatnak a takarítókocsikra, a csomagokra, de még a fali aljzatokon keresztül is képesek közlekedni. Ha egy fertőzés terjedni kezd, akkor azt jellemzően a kiindulási helyhez legközelebbi szobákban teszi."

Védd a bőröndödet!

Még ha a szemrevételezés során nem is bukkansz ágyi poloskák nyomaira, akkor is vannak lépések, amelyeket megtehetsz annak érdekében, hogy biztosan ne cipeld haza az élősködőket. A leghatékonyabb intézkedés talán az, ha a poggyászodat véded a kellemetlen betolakodóktól.

Érdemes a bőröndöt az utazás időtartama alatt egy műanyag szemeteszsákba vagy védőhuzatba helyezi, hogy az indulás előtt ne tudjanak ott megtelepedni. Vannak, akik a bőröndjüket a fürdőkádba vagy a fürdőszoba más részébe is teszik, távol a szőnyegtől vagy a kárpitoktól.

Otthon ellenőrizz!

Az ágyi poloskák elleni védekezés nem ér véget, amikor elhagyod a szállodát. Akár észlelted a nyomait, akár nem, akkor is tehetsz óvintézkedéseket, amikor hazatérsz. Feltétlenül vizsgáld meg a csomagodat, mielőtt beviszed a lakásba, bent pedig alaposan porszívózd ki, mielőtt elrakod. Érdemes egy kézi gőzölővel is átmenni rajta, amely elpusztítja az esetlegesen hazastoppolt élőlényeket vagy petéket. A poggyászból kivett összes ruhát szárítsd ki magas hőfokon legalább 20 percig, hogy biztosan elpusztuljanak.

Ágyi poloska írtás: Mit tehetünk ágyi poloska ellen?

Az ágyi poloska ellen nehéz védekezni, de mindenképpen megér egy próbát, ha elsőként magunk vesszük kezünkbe az ügyet. Ha észrevettük az ágyi poloska nyomait, elsőként húzzuk le az ágyneműt, majd azonnal mossuk ki minimum 60°-on (ezzel meg is adtuk a választ arra a kérdésre, hogy az ágyi poloska hány fokon pusztul el). A huzatokban lévő párnákat és a takarókat tegyük biztonságos helyre, ugyanis az ágyi poloska nem bújik be a paplan, párna belsejébe. Kezeljük ágyi poloska irtó szerrel az egész ágyat: fújjunk be minden apró zugot, ahol az ágyi poloska elbújhat, beleértve az ágy környéki repedéseket, az ágy illesztéseit, sőt, még a csavarokat is.

A kezelést ismételjük meg néhány naponként, ugyanis az ágyi poloska elleni vegyszerek a petékre nem hatnak! Az ágyi poloska írtás házilag nagyon nehéz és hosszadalmas feladat; ha nem akarunk bajlódni vele, vagy nem tudjuk többedik próbálkozásra sem megszüntetni a problémát, mindenképpen hívjunk szakembert, aki szakszerűen elvégzi a rovarirtást otthonunkban!

Ágyi poloska írtás ágyi poloska csapda használatával

Az ágyi poloska csapda házilag, szakemberi segítség nélkül is alkalmazható, de csak akkor fejti ki hatását, ha az ágyi poloska fertőzés még a kezdeti stádiumban van, a rovarok nem szaporodtak el túlságosan. Ha sok az ágyi poloska, az egyszerű, ragasztásos elven alapuló ágyi poloska csapda nem tud minden egyedet elfogni, vegyszeres megoldáshoz kell folyamodnunk.

Ágyi poloska csapda hol kapható?

Bármilyen kártevőirtásra szakosodott üzletben, háztartási boltban, drogériában beszerezhetünk ágyi poloska elleni szereket, például ágyi poloska irtó spray-t vagy csapdákat.

Mit nem szabad tennünk ágyi poloska ellen?

Ha gyanús ágyipoloska csípéseket észlelünk magunkon és meg is bizonyosodtunk róla, hogy tényleg ágyi poloska van a lakásban, ne essünk pánikba, mert semmi értelme! Az ágyi poloska jelenléte kellemetlen, de nem veszélyes, viszont, ha lehet, kerüljük egy ideig a vendégeskedést, vendéglátást, nehogy néhány rovar a ruházatunkon megtapadva tovább költözzön.

Sokan a pánik hatására ahelyett, hogy megszüntetnék a problémát, hajlamosak méginkább fokozni azt. Ágyi poloska fertőzés esetén nem szabad szétszedni az ágyat, illetve átrendezni a szobát, azzal csak eloszlatjuk a rovarokat a lakásban. Mindent kezeljünk le alaposan az ágy körül és ne dobjunk ki semmit, hiszen az ágyi poloska írtás és egy alapos mosás után minden újra a régi lesz. Tévhit mindemellett az is, hogy a szódabikarbóna ágyi poloska ellen hatásos lehet – mivel az ágyi poloska emberi vért fogyaszt, felesleges ezzel a megoldással próbálkoznunk, mert nem fogja megenni.

Az ágyi poloska csípés kezelése házilag

További gyakori és fontos kérdések az ágyi poloska kapcsán, hogy az ágyi poloska csípés mikor jön elő és hogy hogyan történik az ágyi poloska csípés kezelése házilag vagy orvosi készítményekkel. Nos, az ágyi poloska csípés a szúnyogcsípés mechanizmusához hasonlóan következik be: az éjszaka táplálkozó rovar, ahogy megtalálja a bőrfelületet, véralvadásgátló nyálát fecskendezi be a szúrt sebbe – ez okozza a viszkető csípést, amire mi ritkán kelünk fel, ellenben reggel igen nagy meglepetést okozhat a törzsünket, végtagjainkat borító ágyi poloska csípése.

Speciális ágyi poloska csípés krém nem igazán kapható a boltokban, azonban aggodalomra semmi ok: az ágyi poloska csípése ellen éppen ugyanúgy védekezhetünk, mint a szúnyogcsípés ellen. Vásároljunk bármilyen vény nélkül kapható, bőrirritáció vagy rovarcsípés elleni krémet a gyógyszertárban, a gyógynövények között pedig használjuk a bőrnyugtató hatású körömvirág krémet, ha a célunk az ágyi poloska csípés kezelése házilag.