Visszatér az 5000 forintos bankkártya limit? Ennek sokan nem fognak örülni

A magyar piac aktuális kártyahasználati szokásokat feltáró kutatásából kiderült, hogy az elektronikus fizetések térnyerése tovább bővült, és olyan felhasználókat is elért, akik korábban a készpénzhasználathoz ragaszkodtak. Összességében a megkérdezettek 82 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a jövőben is szeretné megtartani új fizetési szokásait, ami a korábbinál gyakoribb bankkártyahasználatot jelent.

A Mastercard éves kártyahasználattal és attitűdökkel kapcsolatos kutatásának eredményei alapján az elektronikus fizetések az életünk több területén is átvették az uralmat a készpénztől, és már a kártyát nem használók többsége is magánál tartja a plasztikot. A pandémia idején előtérbe kerültek a készpénzmentes fizetési megoldások; a megkérdezettek többsége (62%) gyakrabban fizetett bankkártyával mint a pandémia előtt.

17 százalék azok aránya, akik korábban kizárólag készpénzzel fizettek, de most már a kártyát is használják.

Összességében a megkérdezettek 82 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a jövőben is szeretné megtartani új fizetési szokásait, ami a korábbinál gyakoribb bankkártyahasználatot jelent. A kutatás kitért arra is, hogy korcsoportos bontásban mely csoportok fizetési szokásaira volt a COVID-19 a legnagyobb hatással, egészen pontosan kik azok, akik most vették először kezükbe a kasszánál bankkártyájukat. Talán meglepő lehet, hogy az arány a 18-35 éves korosztálynál volt a legmagasabb (21%), szemben a 35-49 évesekkel (14%) illetve az 50-64 évesekkel (12%). Tehát megállapítható, hogy a legfiatalabb korcsoport kártyahasználatát aktiválta legjobban a kialakult helyzet.

Az elmúlt egy évben sok helyen hallhattunk arról, hogy az életünk minden területére hatással volt a COVID-19, de a fizetési szokások alakulásában kétségkívül komoly változást hozott. Ma már azok zsebében is ott van a bankkártya, akik még mindig készpénzzel fizetnek, de ami ennél is fontosabb: a magyarok túlnyomó többsége már rutinos kártyahasználó. Annak külön örülünk, hogy a fiatalabb generáció is ráérzett a készpénzmentes fizetésre, hiszen ők minden más korosztálynál otthonosabban mozognak a digitális világban, így azt reméljük, hogy a gyors, kényelmes és biztonságos fizetési élményt nyújtó megoldásokat is megszeretik majd

- mondta az eredmények kapcsán Eölyüs Endre a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója. Habár a mostani helyzetben is vannak olyanok, akiknek kizárólag a készpénz jelenti az alapértelmezett fizetési módot, érdekesség, hogy a többségük (58%) azért magánál tartja kártyáját is, ez 18 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A kártyát nem használók aránya soha nem volt még ilyen alacsony: a megkérdezettek mindössze 5 százaléka tartozik ide (-4% egy év alatt).

Ezen csoport 42% százaléka egyszerűen azzal indokolja döntését, hogy a készpénzhasználatot szokta meg és nem is tudja, hogyan használja a bankkártyát. A kártyát nem használók számának csökkenésével párhuzamosan tovább nőtt azok aránya, akiknél a bankkártyás fizetési mód már a mindennapok része.

A válaszadók 82 százaléka nyilatkozott úgy, hogy havonta legalább egyszer kártyával fizet, de 56 százalékuk ennél is gyakrabban, hetente többször vásárol plasztikkal. A kártyahasználók többsége (53%) ahol csak tud, érintésmentesen fizet, 36 százalékuk a pandémia kitörése óta gyakrabban tesz így. 90 százalék tud a megemelt érintésmentes fizetési limitről (15.000 Ft), a többség (53%) pedig meg is tartaná ezt és nem ért egyet azzal, hogy a korábbi, 5 000 Ft-os limit térjen vissza.

Címlapkép: Getty Images