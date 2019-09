Összefogtak az európai sörfőzdék: a kezdeményezéshez a magyarok is csatlakoznak

A sörök címkézésének egységes módjáról egyezett meg a Brewers of Europe, vagyis az Európai Sörfőzők Szövetsége szeptember 5-én Brüsszelben, ahol egy egyetértési nyilatkozatot is aláírtak Vytenis Andriukaitis, az Európai Bizottság egészségügyi és élelmiszer-biztonsági biztosa előtt. Ennek értelmében 2022-ig a sörök csomagolásán is részletesen fel fogják tüntetni a gyártók az összetevőket, valamint a tápérték információkat. Az önkéntes címkézési kötelezettségvállalást 25 európai szövetség között a magyar sörgyártók is vállalják, a kezdeményezést dr. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója is aláírta Brüsszelben.

A kezdeményezés előzményeként június 5-én az Európai Sörfőzők Szövetségének közgyűlése kisebb módosításokkal jóváhagyta az alkohol-tartalmú italok összetevőinek, energiatartalmának és tápanyag-összetételének feltüntetéséről szóló egyetértési megállapodást. Az egyetértési megállapodás alapján készült önkéntes vállalást tevő nyilatkozatot szeptember 5-én 37 aláíró, ezen belül 25 ország sörszövetségének képviselője írta alá Brüsszelben, ahol dr. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója képviselte hazánkat. A felek ezzel önként vállalták, hogy 2022-ig megjelölik a sörök csomagolásán az italok összetevőit és energiaértékeit. Az aláírásnál jelen volt Vytenis Andriukaitis, egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős európai biztos is.

A nyilatkozat létrejötte azért fontos, mert így a fogyasztók érthető, felismerhető, összehasonlítható és pontos információkat kapnak majd minden italról.

Az átláthatóság mellett a sörgyártók példát kívánnak mutatni az alkohol-tartalmú italok más ágazatainak is. A címkézés megreformálására azért is szükség volt, mert évről évre növekszik a minőségi sörgyártás és a sörfogyasztás, ami nagyobb felelősséget ró a szektor szereplőire.

Fontos a felelősségvállalás és az önszabályozás

Az aláírási ceremónián számos olyan Európából, így Magyarországról is származó sört mutattak be, ami már most is eleget tesz az aláírt önkéntes címkézési kötelezettségvállalásnak.

Ez a vállalás a fogyasztók érdekét tartja szem előtt az átláthatóság és a minőség biztosítására. Örülök, hogy ennek a kontinentális iparági kezdeményezésnek a Magyar Sörgyártók Szövetsége tagjai által forgalmazott sörök kiemelkedő arányban megfelelnek. Ez a példa is mutatja, hogy a sörfőzők felelősségvállalásra és hatékony önszabályozásra vonatkozó szavai Magyarországon gyorsan megvalósuló, mérhető és ellenőrizhető lépésekkel párosulnak

- mondta dr. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója. Az európai sörgyárak is jelentős lépéseket tettek már az elmúlt években, a sörök 60%-nál már most is megadják a kalóriaszámot, 85%-uknál pedig az összetevők részletes listáját. Az egyetértési megállapodás azért is kulcsfontosságú, hogy ezek a számok még tovább növekedhessenek.

Ez a mai nap egy jelentős lépése egy négy évvel ezelőtt indult folyamatnak, ami hűen tükrözi tagjaink azon törekvését, hogy a fogyasztók elvárásainak is megfelelve, minden sörös címkén tüntessük fel az összetevőket és a kalóriatartalmat

- tette hozzá Pavlos Photiades, az Európai Sörfőzők Szövetségének elnöke. Európában 2017-ben a teljes sörfogyasztás közel 374 millió hektoliter volt, míg a magyar piacon ebben az időszakban 6,26 millió hektoliter sör fogyott.