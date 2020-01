Milliós lottónyereményeket hagynak veszni a magyarok: lehet, te sem vetted át

Sokan nem tudják, de a hagyományos sorsolásokon kívül más módokon is lehet komoly pénzeket nyerni a hazai lottójátékokon: tavaly például valaki nem jelentkezett azért a 10 millió forintért, amit a Szerencsejáték Zrt. egyik promóciója keretein belül nyert. Bár a lottótársaság folyamatosan hirdeti a Szerencsenapokat, többen elfeledkeznek a külön sorsolásokról, így pedig lemaradnak a nyereményekről is. 2019-ben a kisorsolt nyertesek 14 százaléka nem jelentkezett a pénzéért. Lehet, hogy te is köztük voltál? Sajnos már késő bánat...

Vélhetően többeknek fogalma nincs arról, hogy milliókat nyertek a lottón: legalábbis a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint tavaly 7 játékos sem jelentkezett a Szerencsenapok akción belül kisorsolt nagynyereményéért. A Pénzcentrum érdeklődésére a vállalat közölte:

hatan 10 millió forintot nem vettek fel, egyvalaki pedig a négymilliós nyereményéért nem jelentkezett a határidőn belül.

Ezen felül a Zrt. tájékoztatása szerint tavaly a nyertesek valamivel több mint 14 százaléka nem jelentkezett a különsorsolásokon elért nyereményekért. Ugyanis, bár a Szerencsejáték Zrt. reklámozza az akciókat, előfordulhat (ahogy sokakkal elő is fordult), hogy valaki megfeledkezik a ezekről a plusznyereményekről.

Pedig azokon is szép pénzeket lehet nyerni, ha szerencsések vagyunk: a lényeg az, hogy a promóció csak pár napig tart, és ezeken a nyerő napokon a Zrt. kisorsolja a nyerő szelvények sorszámait. A nyeremény összege játékonként, illetve akciónként változik: éppen most is zajlik egy promóció, január 10. és 18. között a feltételeknek megfelelő szelvények részt vesznek a sorsolásokon.

Az Ötöslottó esetében napi 50x10 ezer forint és 1x1 millió forint, a Hatoslottó, a Joker és a Puttó esetében napi 1x1 millió forint talál gazdára - tehát összesen 54 sorszámot sorsolnak ki minden nap. A részvételhez nem kell mást tenni, mint az alábbi összegekben játszani:

Ötöslottót egy szelvényen legalább 1.500 Ft értékben

Hatoslottót egy szelvényen legalább 1.500 Ft értékben

Jokert egy szelvényen legalább 750 Ft értékben

Puttót egy szelvényen legalább 1.250 Ft értékben.

A fentebb sorolt nyereményeken felül a promóció végén egy ráadás sorsolás is lesz: január 20-án az Ötöslottó, a Hatoslottó és a Joker esetében 10-10 millió forint, a Puttó esetében 4 millió forint ráadás nyeremény talál majd gazdára, úgyhogy érdemes figyelni a Zrt. honlapját! Fontos tudni, hogy mindig a játékba beküldés napját követő munkanapon sorsolják ki a nyereményeket (tehát, ha mondjuk hétfőn adtad fel a lottódat, akkor a keddi sorsoláson veszel részt azzal a szelvénnyel), így ma, szombaton már csak a ráadás sorsolásra tudsz benevezni, ha gyorsan elrohansz a lottózóba. Ha viszont a héten játszottál a feltételeknek megfelelően, akkor érdemes átböngészni a Szerencsejáték Zrt. honlapján a kisorsolt szelvények listáját. Nehogy neked is bent maradjon a nyereményed!

Különbség még a "normál" lottónyereményekhez képest, hogy a Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a Szerencsenapok esetében nem 90, hanem

csupán 40 napjuk van a nyerteseknek jelentkezni a lottótársaságnál - máskülönben úgyszintén úszik a nyeremény.

Rengetegen rárepülnek

Bár az akció már lejár, de nem maradtál le semmiről! Kérdésünkre a Szerencsejáték Zrt. közölte, szervezett Szerencsenapok akciók jellemzően havonta vannak. Az egyes akciók feltételeiről, az abban részt vevő számsorsjátékokról mindig az adott akció esetében tájékoztatják a játékosokat, akiket igencsak motiválnak az extra nyeremények. A lottótársaság szerint az eladott alapjátékok száma körülbelül 10-15 százalékkal emelkedik meg az akciós hetekben a nem akciós hetekhez viszonyítva.

Arra is rákérdeztünk, hogy mi lesz azokkal a pénzekkel, amelyeket nem vesznek át a nyertesek. A Zrt. válaszában kifejtette: a különsorsolásos akciókban kisorsolt, de a nyertesek által át nem vett nyeremények továbbra is az adott számsorsjáték fel nem vett nyereményalapjának részét képezik, és ezáltal a fel nem vett alapokra vonatkozó jogszabályi előírások vonatkoznak rájuk (pl. további különsorsolásos akció(k) nyereményeire, vagy az adott játék valamely nyerőosztálya nyereményalapjának kiegészítésére fordíthatók).

Érik a rekordnyeremény az Ötöslottón

Ugyan még pár hétnyi halmozódás hiányizk ahhot, hogy összejöjjön minden idők legnagyobb Ötöslottó nyereménye, de a mostani 3,8 milliárd forintos giganyeremény is befér az 5 legnagyobb közé. Egészen pontosan, ha valakinek telitalálata lesz, akkor a negyedik legnagyobb összeget vihetné haza az Ötöslottó történetében - a pénz tavaly június óta halmozódik.

A rekordot még mindig egy 2003-as főnyeremény tartja, 17 éve a 48. héten vitték el az 5 092 890 758 forintos főnyereményt. Érdekesség, hogy tavaly is volt egy 4 milliárd forint feletti összeg, 2019. 16. hetében valaki 4 194 319 530 forinttal lett gazdagabb, ezt pár héten belül a mostani főnyeremény is elérheti - feltéve, ha nem viszi el addig senki.

Természetesen a főnyeremény összege nagyban befolyásolja, hogy hány szelvényt értékesítenek a Szerencsejáték Zrt.-nél: korábban, a Pénzcentrum kérdésére válaszolva is azt mondták, hogy az értékesített darabszámok mennyiségére nagyon sok tényező hat. A halmozódás mértéke az egyik meghatározó (pozitív és negatív módon egyaránt), emellett szintén jelentős befolyásoló tényezők az akciók, vagy a kieső munkanapok.

Ez a fenti csárton is tisztán látható: az ábrán a 2015-ös eladásokat vetettük össze a főnyeremény összegével. Ebben az évben vitték el minden idők második legnagyobb főnyereményét, 5 milliárd 49 millió forintot. Szépen látni, ahogyan emelkedik a tét, úgy kúszik fel az eladott alapjátékok száma is. Azon a héten, amikor sorsolták a giganyereményt, összesen 7,6 millió darab alapjátékot adtak el a Zrt.-nél, jobbal jelenthető ki: az egész ország lottólázban égett. Aztán, ahogy elvitték az ötmilliárdot, és a következő héten újraindult a halmozódás (100 millió forintról), az eladások is jócskán visszaestek, és újból csak az ország "lottózó keménymagja" váltott szelvényt, ami átlagosan 3,5-4 millió eladott alapjátékot jelent.