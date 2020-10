Megkongatta a vészharangot a posta: ezt intézd el, ha így akarsz karácsonyi ajándékot

A Magyar Posta azt mondja, felkészültek az előttünk álló ünnepi időszakra, de aki nagyon messziről szeretne ajándékot rendelni az jobb, ha siet - adta hírül az RTL Klub híradója.

A híradó beszámolt arról, hogy idén a koronavírus járvány miatt sok, az Európai Unión kívülről rendelt csomag meg sem érkezett a magyar határra, ennek következtében pedig az ilyen jellegű rendelések is jócskán megcsappantak tavalyhoz képest.

Ezzel együtt a Magyar Posta közölte azt is, felkészültek az előttünk álló ünnepi időszakra, de aki az EU-n kívülről szeretne ajándékot rendelni, például Kínából, az jobb, ha már most leadja a rendelését. A csomagok megérkezése ugyanis több hónapba is beletelhet.

Akár 2 hónap is lehet a szállítási teljes idő normál, béke időben, de most a pandémia erre rádobott kiszámíthatatlan heteket

- mondta el a híradónak Varga János, a Magyar Posta Logisztikai üzemeltetési igazgatója. A NAV pedig arra hívta fel a vásárlók figyelmét, hogy az EU-n kívülről beérkező csomagok 22 euróig, vagyis 7 ezer forintig tehermentesek, efelett már áfát fizetni kell. 150 eurós értékhatár fölött pedig már vámot is.

Címlapkép: Getty Images